Um detalhe muda tudo: Dita alcança sonho incrível em 'Êta Mundo Melhor!'

Dita (Jeniffer Nascimento) e Candinho (Sergio Guizé) em "Êta Mundo Melhor" - Fábio Rocha/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/09/2025 11h11

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (2) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho consegue dar seu voto em Dita e fica aliviado em ajudar a cantora. Logo depois vem o resultado: Dita e Eneida ficam empatadas na votação de rainha da rádio.

No capítulo seguinte, Dita é nomeada a vencedora do concurso. Candinho terá a certeza de que foi sua participação que garantiu a vitória da amada, afinal, a diferença foi realmente de apenas um voto.

Também nesta terça, Tobias se incomoda ao ver Lauro com Sônia. O romance gay da novela das 18h permanecerá ameaçado por mais alguns dias.

Em outro momento, Cunegundes volta ao sítio. Em seguida, Maria Divina sugere a Zé dos Porcos alertar Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes.

Ernesto cai em armadilha das crianças. Zenaide tem um encontro com Sabiá. Zulma pensa em como impedir Celso de arranjar uma família para Samir.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

