Tribunal argentino ordena prisão domiciliar para filha de oficial nazista em busca de quadro desaparecido

Por Lucila Sigal

BUENOS AIRES (Reuters) - Um tribunal federal na Argentina ordenou prisão domiciliar para a filha de um ex-oficial nazista e seu marido depois que uma batida não conseguiu localizar uma pintura icônica roubada décadas atrás pelos nazistas.

Em um incidente que cativou a Argentina na semana passada, as autoridades invadiram uma casa na cidade litorânea de Mar del Plata depois que um jornal holandês identificou uma pintura vista em uma foto de um imóvel como uma obra-prima italiana registrada em um banco de dados de arte perdida durante a guerra.

Não conseguiram, no entanto, localizar a peça.

A pintura, um retrato da Contessa Colleoni do artista italiano Giuseppe Ghislandi, que morreu em 1743, estava desaparecida há 80 anos, antes de ser vista na listagem de uma casa que se acredita ser de propriedade de Patricia Kadgien, filha do falecido ex-oficial nazista Friedrich Kadgien.

Patricia Kadgien e seu marido foram obrigados a permanecer em prisão domiciliar por 72 horas a partir de segunda-feira e serão interrogados por obstruir a investigação para localizar a pintura, disse um funcionário judicial em Mar del Plata à Reuters nesta terça-feira.

O casal será convocado para uma audiência antes de quinta-feira, disse o funcionário, onde se espera que eles sejam acusados de "ocultação de roubo no contexto de genocídio".

Autoridades argentinas realizaram quatro novas batidas na segunda-feira para encontrar a pintura, disse a fonte, em casas ligadas a Kadgien e aos parentes do casal, onde os investigadores encontraram duas outras pinturas que presumivelmente datam dos anos 1800.

A Reuters não conseguiu entrar em contato imediatamente com Patricia Kadgien.

Após a queda do Terceiro Reich, no final da Segunda Guerra Mundial, vários oficiais nazistas de alto escalão fugiram para a América do Sul.

O retrato da Contessa Colleoni estava entre as mais de 1.000 obras de arte roubadas pelos nazistas do negociante de arte Jacques Goudstikker, de Amsterdã, que morreu em 1940, de acordo com o jornal holandês Algemeen Dagblad, que também publicou documentos que sugerem que o retrato estava em posse de Friedrich Kadgien, uma autoridade de alto escalão do governo de Adolf Hitler que se mudou para a Argentina após a Segunda Guerra Mundial. Kadgien morreu em 1979.