Tokinho denuncia influencer 'Moskitão' por assédio sexual e discriminação

O influenciador Guilherme Ribeiro, conhecido como Tokinho, denunciou o também influencer Alexsander José, o Moskitão, por assédio sexual e discriminação durante uma live nas redes sociais.

O que aconteceu

Tokinho, que tem nanismo, acusa Moskitão de tentar beijá-lo à força e de proferir frases como "vou te abusar" e "tenho fetiche por deficiente". Episódio ocorreu no sábado (30), mas Tokinho registrou boletim de ocorrência nesta terça-feira (2).

Na live, Moskitão usou termos pejorativos para se referir a Tokinho, como a expressão "anão". Além disso, Moskitão também chamou Tokinho de "viado", fez comentário jocoso sobre a parte íntima dele e debochou do nanismo da vítima, ao chamá-lo de "micro-ondas" e "micro-ônibus".

Tokinho afirma que se sentiu discriminado e humilhado. O influenciador levou o vídeo da live como prova, e afirma que a gravação foi transmitida para milhões de pessoas na internet.

Passei por uma situação muito constrangedora por uma pessoa que eu nem conhecia. Fui saber quem ela é, da internet, por conta das falas que ela me dirigiu sobre o meu tamanho e as minhas partes íntimas. Essa pessoa tentou me assediar e me dar um beijo. Quantas palavras ele soltou em uma live só contra a minha pessoa. Me senti desrespeitado, constrangido e perdido.

Tokinho em desabafo no Instagram

Influenciador ganhou apoio de famosos. "Quanto absurdo, desrespeito e preconceito. Meu Deus, que triste! Estamos com você amigo", disse Gkay. "Que cara sem noção, amigo! Absurdo isso, inaceitável! Você merece respeito", postou Frécia Melo. "Um horror, amigo! Triste saber que até hoje acham que capacitismo é piada!", escreveu Pequena Lô.

Caso foi registrado como constrangimento ilegal, injúria e importunação sexual. Por meio de nota, a Polícia Civil de São Paulo disse que o inquérito foi instaurado para apurar os fatos.

Moskitão é segue por mais de 3,1 milhões de contas no Instagram. Splash não conseguiu contato com a assessoria do influenciador. O espaço segue aberto para manifestação.