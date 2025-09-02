Topo

Entretenimento

Tokinho denuncia influencer 'Moskitão' por assédio sexual e discriminação

Tokinho processou Moskitão por assédio sexual e discriminação - Reprodução
Tokinho processou Moskitão por assédio sexual e discriminação Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/09/2025 20h22

O influenciador Guilherme Ribeiro, conhecido como Tokinho, denunciou o também influencer Alexsander José, o Moskitão, por assédio sexual e discriminação durante uma live nas redes sociais.

O que aconteceu

Tokinho, que tem nanismo, acusa Moskitão de tentar beijá-lo à força e de proferir frases como "vou te abusar" e "tenho fetiche por deficiente". Episódio ocorreu no sábado (30), mas Tokinho registrou boletim de ocorrência nesta terça-feira (2).

Na live, Moskitão usou termos pejorativos para se referir a Tokinho, como a expressão "anão". Além disso, Moskitão também chamou Tokinho de "viado", fez comentário jocoso sobre a parte íntima dele e debochou do nanismo da vítima, ao chamá-lo de "micro-ondas" e "micro-ônibus".

Tokinho afirma que se sentiu discriminado e humilhado. O influenciador levou o vídeo da live como prova, e afirma que a gravação foi transmitida para milhões de pessoas na internet.

Passei por uma situação muito constrangedora por uma pessoa que eu nem conhecia. Fui saber quem ela é, da internet, por conta das falas que ela me dirigiu sobre o meu tamanho e as minhas partes íntimas. Essa pessoa tentou me assediar e me dar um beijo. Quantas palavras ele soltou em uma live só contra a minha pessoa. Me senti desrespeitado, constrangido e perdido.
Tokinho em desabafo no Instagram

Influenciador ganhou apoio de famosos. "Quanto absurdo, desrespeito e preconceito. Meu Deus, que triste! Estamos com você amigo", disse Gkay. "Que cara sem noção, amigo! Absurdo isso, inaceitável! Você merece respeito", postou Frécia Melo. "Um horror, amigo! Triste saber que até hoje acham que capacitismo é piada!", escreveu Pequena Lô.

Caso foi registrado como constrangimento ilegal, injúria e importunação sexual. Por meio de nota, a Polícia Civil de São Paulo disse que o inquérito foi instaurado para apurar os fatos.

Moskitão é segue por mais de 3,1 milhões de contas no Instagram. Splash não conseguiu contato com a assessoria do influenciador. O espaço segue aberto para manifestação.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Dona de Mim chega à marca de 100 capítulos com boa audiência; veja números

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 5/9 a 13/9

Paolla Oliveira sobre Virginia no Carnaval: 'Não cabe a gente questionar'

Leonardo está fingindo em 'Vale Tudo'? Filho de Odete tem futuro nebuloso

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 5/9 a 13/9

Filipa começa a mudar de vida e se torna anjo de Leo em 'Dona de Mim'

Fim de casal gay em Êta Mundo Melhor!? Tobias fica devastado com descoberta

Atriz da Globo encontrada em situação de abandono atuou em grandes novelas

Aclamação em Veneza alimenta esperanças de que filme de menina de Gaza alcance público global

Rapper Negra Li comanda transmissão pela TV do Palco Quebrada do The Town

Regina Duarte aparece em cadeira de rodas em evento em São Paulo