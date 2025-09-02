Ticiane Pinheiro comemora Cesar Tralli no Jornal Nacional: 'Nada por acaso'

Ticiane Pinheiro, 49, usou as redes sociais para comemorar a notícia de que seu marido, César Tralli, 54, é o novo âncora do Jornal Nacional.

O que aconteceu

Parabenizou Tralli por atingir o "ápice da carreira". "Sei de perto cada esforço, dedicação, noites em claro, cada momento em que você abriu mão de algo pessoal para se dedicar ao seu trabalho com tanta seriedade, paixão e disciplina", escreveu a apresentadora.

Nada do que você conquistou veio por acaso, é fruto do seu talento inegável, da sua inteligência e, acima de tudo, da sua determinação inabalável. Ticiane Pinheiro para César Tralli

Elogiou o foco e a ética do marido. "Você se manteve firme e focado diante dos desafios, soube transformar dificuldades em aprendizado e seguiu com coragem e ética em cada decisão. Isso faz de você não apenas um profissional admirável, mas também um homem ainda mais inspirador para mim, pra nossa família e para todos que têm o privilégio de caminhar ao seu lado".

Saída de Bonner do JN

Bonner anunciou ontem que César Tralli assumirá seu lugar na bancada do Jornal Nacional. "Estou concluindo meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nessa bancada vai ser o César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui todas as noites."

A decisão de sair do telejornal foi tomada em virtude do pouco tempo livre para dedicar a vida pessoa. "E eu sentia que nos meus dias só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer, a conta não tava fechado. Só que era um momento muito difícil para fazer um momento desses. Essa mudança demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores e nós viemos fazendo isso ao longo e cinco anos."

A partir de 2026, William Bonner passará a dividir a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg. Ele celebrou que o novo passo profissional também o faz cumprir o ciclo de ter trabalhado em todos os programas do jornalismo da Globo.

Como ficam os jornais da Globo?

César Tralli assume o comando do "Jornal Nacional" no lugar de William Bonner. Assim, ele deixa o comando do telejornal "Jornal Hoje".

Assim, Roberto Kovalick, 60, se torna o mais novo apresentador do "Jornal Hoje". Ele estava no comando do jornalístico "Hora 1" há seis anos. Com a saída de Kovalick, Tiago Scheuer, 42, aceitou o convite do jornalismo para se tornar o apresentador do "Hora 1" — primeiro jornal diário da TV Globo.

William Bonner não deixa a Globo com a saída do JN. Em 2026, ele irá dividir a apresentação do "Globo Repórter" com Sandra Annemberg.

Segundo comunicado da Globo, as mudanças se tornarão efetivas a partir do dia 3 de novembro.