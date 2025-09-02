Topo

Entretenimento

Snoop Dogg posta vídeo ouvindo música de Thiaguinho e cantor comemora

São Paulo

02/09/2025 11h55

O rapper norte-americano Snoop Dogg surpreendeu os fãs brasileiros ao publicar um vídeo ouvindo Banjo & Boné, música de Thiaguinho lançada recentemente. A publicação foi feita nessa segunda-feira, 1º, nas redes sociais do artista e rapidamente repercutiu entre fãs, músicos e celebridades brasileiras.

Emocionado com o reconhecimento internacional, Thiaguinho respondeu ao post com uma mensagem de admiração e carinho: "This is huge, Doggfather! You vibin to my jam no words, just respect and love, brother!". Em português, o cantor escreveu: "Isso é enorme, Doggfather! Você curtindo meu som sem palavras, só respeito e amor, irmão!"

Além da resposta direta ao rapper, o cantor aproveitou para dividir a empolgação com os fãs nas redes. "Eu ainda tô em choque", escreveu o artista.

Celebridades brasileiras também reagiram à repercussão. Ivete Sangalo comentou no perfil do cantor: "@thiaguinho is our king" ("Thiaguinho é nosso rei"). Claudia Leitte deixou as iniciais de Thiaguinho seguidas de emojis de fogo e coração. Carol Peixinho, esposa do cantor, escreveu que o artista é o número um do Brasil.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

30 anos sem Paulo Gracindo: 5 novelas no streaming para relembrar o talento do ator

Giorgio Armani: o "rei" da moda italiana que revolucionou a moda masculina

Chico Barney: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Culpa de eliminação no Estrela da Casa foi de Chico Barney?

Raul Gil é internado em hospital de SP; saiba o que ele tem

Ex-estrela de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais

Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Festival de Cinema de Toronto completa 50 anos e tem programação variada