Série brasileira, 'Pssica' fica no top 10 da Netflix em 68 países

A minissérie brasileira "Pssica", ambientada no Pará, alcançou o top 10 da Netflix em 68 países.

O que aconteceu

"Pssica" se mantém pela segunda semana consecutiva no top 3 global das produções mais assistidas da Netflix em língua não inglesa. Com 8,8 milhões de visualizações já acumuladas, a minissérie também entrou no Top 10 de séries, incluindo todos os idiomas, em 68 países.

Trama conquistou públicos de países como Canadá, França, Marrocos, México, Portugal, Turquia, Chile e Argentina. O feito reafirma a força da ficção brasileira no radar do entretenimento mundial, afirmou a plataforma.

Pssica se tornou a terceira série brasileira vista em mais territórios internacionais. Ela ficou atrás apenas de 'DNA do Crime' (74 países) e 'Pedaço de Mim' (73).

Filmada em Belém, "Pssica" oferece uma experiência intensa e imersiva na região Norte do Brasil. A minissérie acompanha personagens que têm as vidas entrelaçadas nos rios da Amazônia Atlântica: Janalice (Domithila Catete), raptada pelo tráfico humano; Preá (Lucas Galvino), chefe de uma gangue de "ratos d'água"; e Mariangel (Marleyda Soto), em busca de vingança pela morte de sua família, enfrentam juntos a "pssica", maldição que acreditam ter sido lançada sobre eles.

Minissérie é baseada no livro homônimo do escritor Edyr Augusto, publicado em 2015 pela editora Boitempo. A trama tem criação e roteiro de Bráulio Mantovani (indicado ao Oscar por Cidade de Deus), Fernando Garrido e Stephanie Degreas, produção de Andrea Barata Ribeiro, Fernando Meirelles, direção de Quico Meirelles e coprodução Cristina Abi, da O2 Filmes.

Também fazem parte do elenco David Santos, Welket Bungué, Ademara, Bruno Goya, Maycon Douglas, Luca Dan, Claudio Jaborandy, Ricardo Teodoro, Sandro Guerra, Felipe Rocha, Wesley Guimarães, Gabriel Knoxx, Ana Luiza Rios e Sendí Baré.