Sandra Annenberg fala sobre dividir Globo Repórter com William Bonner

Sandra Annenberg, 57, deu boas vindas a William Bonner, e afirmou que será um prazer dividir o comando do Globo Repórter com ele.

O que aconteceu

Annenberg disse estar ansiosa pela chegada de Bonner ao programa em 2026. "Querido amigo de longa data, vai ser um prazer apresentar com você o Globo Repórter! Te esperamos na nova temporada, em 2026. Seja muito bem-vindo", escreveu em postagem no Instagram.

Nos comentários, o público parabenizou a nova dupla da atração. "Como diria Odete Roitman: 'achei chique'", escreveu uma internauta. "Dois profissionais gigantes", afirmou outro. "Com esses dois gigantes do jornalismo o programa merece mais espaço e mais ainda mais longas e informativas", opinou um terceiro.

Bonner vai deixar o comando do Jornal Nacional. No lugar dele, o novo âncora será Cesar Tralli, que formará dupla com Renata Vasconcellos.