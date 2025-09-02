Rei do 'Tinder' dos anos 90 recebeu mais de 500 cartas de pedido de namoro

Em 1995, os computadores domésticos ainda eram artigo de luxo no Brasil, e a internet chegava timidamente aos lares. Os celulares modelo "tijolão" surgiam como novidade acessível para poucos, e os telefones fixos ainda eram um dos principais meios de comunicação. Na televisão, programas tentavam unir pessoas interessadas em paquerar e namorar, dando uma prévia do que seriam os aplicativos de relacionamento décadas depois.

"Fui ao programa por curiosidade. Um amigo foi antes e disse que pagavam um bom cachê. Tirei 30 fotos grandes e enviei à produção do programa via Sedex. Lembro que recebi um telegrama rápido com convite para participar. Gostaram do meu perfil", disse o comunicador Gildeir André de Souza Campos, de 51 anos, que utiliza o nome artístico André Campos, como prefere ser chamado.

O programa era o "Em Nome do Amor", veiculado aos domingos no SBT, entre os anos de 1994 e 2000. A atração rendeu picos de audiência à emissora e ficou famosa pelo "bailinho" com músicas do cantor Julio Iglesias e a pergunta icônica de Sílvio Santos ao final: "É namoro ou amizade?". Para participar, os interessados precisavam se inscrever e enviar cartas.

Sempre me relacionei bem com as mulheres. Fui realmente para ficar conhecido e ganhar cachê, mas acabou que deu certo e comecei a namorar a Karen, uma gaúcha. Na época era um dos programas com mais audiência no Brasil. Virei celebridade. Onde a gente ia o pessoal reconhecia. Era uma loucura.

Mais de 500 cartas de pretendentes

A passagem de André pelo programa foi marcante. O comunicador recebeu mais de 500 correspondências de mulheres interessadas em conhecê-lo —se fosse hoje, era como ter um match atrás do outro no aplicativo.

"A produção disse que eu ia fazer a diferença, pois falava bem e tinha uma boa aparência. O antigo recordista tinha recebido 50 cartas. Eles que selecionaram a participação", recorda.

Antes da veiculação do programa, foi exibido um clipe em que André se colocava à disposição para o recebimento de cartas. Ele conta que a aparição despertou o interesse de mulheres, que o procuraram no hotel onde trabalhava na época, em São José dos Campos, interior de São Paulo.

"Quando passou o clipe demorou duas semanas para chegar as cartas. As mulheres descobriram e ligaram para o hotel. Marquei com umas 10 —uma segunda, outra na terça, quarta, quinta (...). Nessa brincadeira comecei a namorar com uma. Falei para ela que tinha que ir lá (ao programa), que ia ficar com as cartas e não escolheria ninguém. Eu gostei dela", recorda.

Durante a gravação do programa, André mudou de ideia. A empolgação do recente namoro e o objetivo de apenas receber o cachê e guardar as cartas ficaram no passado.

Lá disseram que tinha uma gaúcha bonita (a Karen), e veio o Roque com o buquê de flores. Segui afirmando que não ia escolher ninguém, porque não ia pegar bem, mas acabei escolhendo a gaúcha e não lembrei mais que estava namorando. Levaram a gente para assistir ao show do Chitãozinho e Xororó, no Olímpia (antiga casa de show em São Paulo), e depois ficamos juntos no hotel. No outro dia a levei ao aeroporto e voltei para São José. Acabei procurando a namorada que eu tinha deixado, contei o que aconteceu e pedi desculpas pela traição.

Outra recordação importante que André guarda é a conversa com o apresentador Sílvio Santos, minutos antes da gravação.

"Antes de começar o programa, o Sílvio me chamou na sala e conversamos por aproximadamente 15 minutos. Ele orientou como seria o andamento do programa e quando me chamaria."

Namoro e noivado

O relacionamento entre André e Karen virou noivado, mas a distância gritou, e o casal durou apenas seis meses. No entanto, a amizade e o respeito permaneceram ao longo dos anos.

Gildeir e Karen durante o namoro Imagem: Arquivo pessoal

"Ela morava em Porto Alegre e a gente se falava mais por carta, eu não tinha telefone. Como trabalhava à noite, ela ligava para mim e a gente ficava conversando. Tirei um mês de férias e fui para lá, depois ela veio. Ficamos noivos e voltamos ao programa para colocar as alianças. O que fez acabar foi a distância", afirma.

As lembranças da participação no programa também estão nítidas na memória da professora Karen Itaquy, 51 anos, que revelou o motivo por ter se interessado por André (o Gildeir). O vídeo da "escolha", postado por ela nas redes sociais viralizou e conta com mais de 150 mil curtidas.

"Ao assistir ao videoclipe do Gildeir, o achei interessante, com a voz muito linda. Participar do programa foi de grande relevância na minha vida. Conhecer o maior apresentador da TV brasileira e receber elogios dele foi espetacular. Completei 21 anos no dia do noivado, no palco, ao lado do grande Silvio Santos", disse.

A professora gaúcha, que segue morando em Porto Alegre, guardou algumas recordações do namoro, como a nota de um dólar em que André fez uma declaração de amor, um telegrama enviado por ele no Natal e cartas enviadas pela mãe dele.

Nota de um dólar em que André fez uma declaração de amor para Karen Imagem: Arquivo pessoal

Carta enviada a Karen por Sebastiana, mãe de Gildeir Imagem: Arquivo pessoal

Em 1997, Karen teve um filho e foi mãe solo. Casou-se em 2015, mas divorciou cinco anos depois. Atualmente, ela namora, e, além de lecionar, também apresenta um podcast de humor.

Já André engatou um novo namoro um ano após separar-se de Karen e casou. Ele tem dois filhos, Rafael e Sara, e é avô do Gabriel, de sete anos.

"Me separei da mãe dos meus filhos há três anos e hoje estou em um relacionamento sério com uma amiga de infância, a Angélica. Nos reencontramos depois de 37 anos e estamos praticamente casados", destaca.

O homem que recebeu mais de 500 cartas com propostas de namoro faz suas reflexões sobre relacionamentos.

"Primeiramente precisa ser fiel, cuidar, respeitar a pessoa, dar liberdade e ter total confiança. Entender que as diferenças existem. Eu cuido muito bem. Sou romântico e nunca briguei com minha atual esposa. Somos felizes na simplicidade", disse.

Ele sonha participar de reality show

André segue em São José dos Campos e trabalha como apresentador e locutor em canais pagos, rádio e redes sociais. Ele, que além de participar do programa de namoro também foi entrevistado por Jô Soares e fez mais de 500 comerciais de TV, tem o sonho de entrar em reality shows como Big Brother Brasil e A Fazenda.

"Quem sabe um dia, né?! Pode ter certeza que eu ia virar qualquer casa de ponta cabeça com toda minha bagagem e facilidade de comunicação, além de fazer amizades", deixa a dica.