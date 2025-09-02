Morte de Senna, caso Nardoni e 11/09: o histórico de Tralli antes do JN

A partir de 3 de novembro, César Tralli, 54, se tornará o mais novo apresentador do Jornal Nacional. Ele deixa a apresentação do Jornal Hoje e será companheiro de Renata Vasconcellos na bancada do principal telejornal da Globo.

Quem é César Tralli?

Nascido em 23 de dezembro de 1970, César Tralli é natural de São Paulo. Formou-se em jornalismo pela Faculdade de Comunicação Cásper Líbero e fez mestrado em ciências sociais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP).

César Tralli começou a carreira jornalística na Gazeta Esportiva. Em seguida, ele migrou para a Rádio Jovem Pan, com dicas de trânsito direto de um helicóptero.

No início dos anos 1990, o jornalista trabalhou no "Aqui Agora" (SBT) e, posteriormente, "Florida on line" (Record).

Em 1993, Tralli fechou seu primeiro contrato com a Globo e teve a cobertura da morte do piloto Ayrton Senna, no ano seguinte, como sua primeira aparição de destaque.

Cesar Tralli trabalha na Globo desde 1993 Imagem: Reprodução/Instagram

Dois anos depois, o jornalista foi convidado pela Globo para ser correspondente em Londres (ING). Por lá, ele substituiu Silio Boccanera e permaneceu na capital britânica por cinco anos.

O rosto de Tralli ficou marcado pelas grandes coberturas do assassinato do primeiro-ministro de Israel Yitzhak Rabin, os dez anos do acidente nuclear de Chernobyl, a morte da princesa Diana e a guerra de Kosovo.

O jornalista retornou ao Brasil no começo dos anos 2000, mas viajou para Nova York, em 2001, para cobertura da queda das Torres Gêmeas. "Eu me lembro de que, dentro do avião, um Boeing desses gigantes, de passageiros, só havia o nosso cinegrafista, eu e um fotógrafo da Folha de São Paulo", disse Tralli ao Memória Globo.

Entre 2000 a 2010, César Tralli ganhou notoriedade com coberturas de casos que chocaram o Brasil: o assassinato do casal Manfred e Marísia Von Richthofen, a morte da menina Isabella Nardoni, o sequestro e morte de Eloá. Ele, inclusive, teve uma de suas reportagens como finalista do Emmy, em 2009.

No Jornal Hoje, Maju Coutinho passa o bastão para César Tralli (Divulgação/TV Globo) Imagem: Reprodução / Internet

Em 2011, César Tralli deixou a vida nas ruas e assumiu a bancada do SPTV1. No ano seguinte, o jornalista viajou ao Japão para acompanhar o Corinthians na disputa do Mundial de Clubes e apresentou o telejornal ao vivo do outro lado do mundo.

Em 2021, ele recebeu o convite para apresentar o Jornal Hoje no lugar de Maju Coutinho, que foi promovida ao Fantástico, e permaneceu até 2025 até receber o convite do Jornal Nacional.

Tici Pinheiro e Cesar Tralli Imagem: Reprodução/Instagram

Na vida pessoal, Tralli foi casado por um ano com a modelo Cassia Avila (2006 e 2007). Ele também foi casado com a jornalista Flávia Freire de 2008 a 2013.

Atualmente, o apresentador é casado com a apresentadora Ticiane Pinheiro, do Hoje em Dia (Record). Ele é pai de Manuella Pinheiro Tralli, nascida em 12 de julho de 2019, em São Paulo.