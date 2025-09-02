Quem é Cassiane, pastora que se envolveu em treta com Lucas Guedez

O apresentador Lucas Guedez usou suas redes sociais ontem para falar sobre um desentendimento com a cantora gospel Cassiane. Em seu relato, Guedez diz que Cassiane havia confirmado a presença em sua festa de 30 anos, que será "um culto". Posteriormente, ela deixou de responder às mensagens e cancelou a ida ao evento, alegando várias "desculpas", de acordo com o apresentador.

Quem é Cassiane

Cassiane, 52, nasceu em Nova Iguaçu (RJ) e foi consagrada pastora em 2005, em Paulínia (SP). Segundo o perfil da cantora no Instagram, ela é bacharel em Teologia, pós-graduada em Terapia Pastoral e "ministra do Evangelho por meio da música". Casada há mais de 30 anos com o também pastor Jairo Manhães, ela tem três filhos: Jay, Caio e Joshua.

Junto ao marido, Cassiane é responsável pela unidade em Alphaville da Igreja Evangélica Assembleia de Deus (ADAlpha). A região nobre, entre os municípios de Santana de Parnaíba e Barueri, é reduto de igrejas evangélicas, como a Lagoinha, dos pastores André e Cassi Valadão.

Na música, a pastora é conhecida por seus louvores. Na plataforma Spotify, a canção "Hino da Vitória" soma mais de 51,3 milhões de reproduções. Cassiane começou a cantar aos três anos e, aos oito, já tinha o primeiro disco gravado. "Deus me chamou desde muito cedo", relata ela em seu perfil. Segundo Cassiane, ela foi a primeira cantora gospel a ganhar um Disco de Diamante com o álbum "Com Muito Louvor" (1999), que vendeu mais de um milhão de cópias. Hoje, ela soma mais de 20 álbuns gravados.

Em 2020, Cassiane recebeu uma onda de críticas por causa do videoclipe para a música "A Voz". Acusado de romantizar uma história de violência doméstica, o vídeo mostra uma mulher que sofre agressões do marido deixando um bilhete dentro de uma Bíblia, pedindo para que ele "reconheça a voz de Deus", e avisa que o perdoou. Diante da repercussão negativa, Cassiane disponibilizou uma nova versão do clipe, em que foram acrescidas cenas mostrando a mulher discando para o serviço 180, voltado à violência doméstica, além de mostrar a prisão do agressor.

Em participação no podcast "Positivamente" em 2022, Cassiane contou o que chamou de "testemunho". "Antes de eu começar a cantar, eu morri". Cassiane relatou que teve uma grave enfermidade ainda criança, morreu em um hospital e chegou a ter atestado de óbito. No entanto, a cantora voltou à vida. "Eu sou o resultado de uma profecia", disse durante a entrevista. Veja abaixo:

A pastora tem forte presença nas redes sociais. Com mais de 4,9 milhões de seguidores no Instagram, Cassiane compartilha conselhos matrimoniais, a participação em eventos evangélicos e divulga campanhas como a "Hora da Decisão", em que ora diariamente com o marido às 11h59.

O que aconteceu

Lucas Guedez contou que convidou Cassiane para ser uma das atrações musicais de sua festa de aniversário. Segundo o apresentador, a cantora havia confirmado a presença, mas, posteriormente, a ida ao evento foi cancelada por conta de uma "confusão" nos bastidores. Em comentários no Instagram, Guedez afirmou que Cassiane "não quis mais cantar" e que ela havia arranjado "várias desculpas" para suspender a apresentação na festa.

Com a repercussão do caso, Jay Santana, filha de Cassiane, se pronunciou. Em um post no perfil Subcelebridades, Jay comentou: "Gente, a festa vai ser no dia do aniversário da minha vó (mãe da minha mãe). Temos um relacionamento de muito apego com vovó, não temos mais nosso avô conosco, e vovó cada ano está mais sensível. Não foram inventadas 'várias desculpas', apenas vamos passar esse dia com ela, em família, e foi isso que minha mãe explicou ao Lucas! Agora vem de cada um compreender e respeitar isso!".

Guedez, então, retornou às redes sociais e expôs prints de conversas que teve com Cassiane. No WhatsApp, a cantora havia confirmado a presença e afirmado que não seria necessário que Guedez alterasse a data de sua festa —o apresentador havia sugerido uma nova data para que Cassiane não perdesse o aniversário da mãe. "[Depois] Ela sumiu, mandou o contato da assessoria dela, e foi onde tudo aconteceu, a assessoria dela começou a ser grossa".

O apresentador publicou ainda uma série de mensagens enviadas por Cassiane em seus stories. Nas mensagens, a cantora questiona as falas de Guedez e algumas das danças feitas por ele. "Sem sensualizar no final, né", diz uma. "Vou lavar sua língua com sabão", diz outra mensagem enviada por Cassiane. "Todos nós sabemos o motivo, o porquê Cassiane cancelou tudo", disse Guedez ao expor as conversas.

O tratamento recebido da equipe da cantora, segundo Guedez, foi um "horror". "Que vergonha isso tudo que 'tá' acontecendo, Cassiane. Que feio", disse ele. Assista abaixo os stories publicados pelo apresentador, que se diz decepcionado com a cantora: