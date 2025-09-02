Vários streamings aumentaram preço. O que está acontecendo?

Se você assina serviços de streaming de vídeo e música, deve ter notado que alguns deles anunciaram aumento recentemente. A justificativa muda de plataforma para plataforma, mas, de modo geral, acréscimo no valor tem relação com novos investimentos e expansão de catálogo.

O que aconteceu

HBO Max, Disney+ e Spotify anunciaram aumento na mensalidade recentemente. HBO Max começou a notificar clientes em agosto, enquanto o Disney+ avisou seus assinantes em junho, e o Spotify enviou um e-mail no início de agosto. Fora isso, no primeiro semestre Netflix e Prime Video também comunicaram novo valor da mensalidade de seus planos.

HBO Max: de R$ 34,90 para R$ 39,90 (preço vale a partir de 26 de setembro de 2025)

Disney+: de R$ 43,90 para R$ 46,90 (preço vale a partir de 30 de julho de 2025)

Spotify: de R$ 21,90 para R$ 23,90 (preço vale a partir de setembro)

Streamings de vídeo sofrem grande pressão por concorrência. Existem pelo menos cinco plataformas ligadas a grandes estúdios. Logo, muitos tentam se diferenciar com conteúdo local ou na criação de novos filmes e séries.

Outra questão, que envolve tanto plataformas de vídeo como de áudio, é a inflação. Com desvalorização de moedas, geralmente, são necessários fazer ajustes para manter custos operacionais (como manter servidores, suporte técnico e licenciamento de conteúdos). Não custa lembrar que a maioria das companhias são sediadas fora do país, então não aumenta a mensalidade com um dólar valorizado, significa menos receita.

O que se sabe sobre os serviços que aumentaram preços recentemente

Spotify citou em comunicado que tem inovado em ofertas e recursos, além de melhorar experiência. Plataforma prepara uso de inteligência artificial, sistemas para tradução de podcasts e um novo plano com som de alta fidelidade.

Disney+ não justificou oficialmente a mudança de preço. Baseado no relatório financeiro mais recente, a companhia menciona aumento na oferta de conteúdos, como transmissão de campeonatos esportivos. Especialistas citam que alteração do valor também tem relação com alta do dólar e custo de novos conteúdos.

HBO Max não justificou oficialmente a mudança de preço. A plataforma teve uma mudança de marca recentemente (voltou a se chamar HBO Max), e passou a fundir catálogos de outros serviços, como Warner e Discovery. A companhia também segue investindo em transmissões esportivas e fazer altos investimentos em produções como The Last of Us e A Casa do Dragão.