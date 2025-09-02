Por que geladeira dá mais estalos à noite e quando isso significa problemas

Se você já acordou assustado com estalos vindos da geladeira, saiba que esse barulho é mais comum do que parece. Na maioria dos casos, especialistas explicam que não há motivo para grande preocupação.

O que aconteceu

Sons podem estar ligados ao processo de degelo. A resistência interna das geladeiras do modelo frost free é acionada automaticamente para derreter o gelo que se acumula no congelador. Com o aquecimento da peça, há choque térmico e, consequentemente, rachaduras no gelo.

Silêncio faz com que os sons pareçam mais intensos. Os barulhos parecem mais altos durante a madrugada, mas o degelo ocorre várias vezes ao dia.

Ciclo de degelo pode causar barulhos na geladeira Imagem: Getty Images

Estalo também pode estar relacionado à circulação do fluido refrigerante. "Quando o circuito de refrigeração entra em ação, o som pode aparecer", diz o especialista Garrett Bergstrom, do aplicativo de manutenção Frontdoor, entrevista ao portal House Digest.

Quando o refrigerador descongela, a geada do evaporador vai derreter e pode pingar sobre o aquecedor de degelo. É daí que pode surgir um som de chiado ou estalo Garrett Bergstrom

Quando pode ser um problema

Nem sempre o ruído é inofensivo. O especialista alerta que sons frequentes vindos da máquina de gelo, por exemplo, podem indicar mau funcionamento.

Uma das possibilidades é o acúmulo de gelo no motor do ventilador. "Se o ventilador estiver batendo em algo além do gelo, será necessário reparo. Ventiladores barulhentos sempre exigem conserto imediato. Sem eles, o ar não circula, afetando a refrigeração", explicou.

Às vezes, é preciso avaliar se o refrigerador está com problemas técnicos Imagem: Pixabay

Possíveis defeitos podem causar estalos na geladeira. Muitas vezes, de acordo com Bergstrom, os estalos podem estar ligados a:

Ventilador do evaporador: atingindo gelo acumulado ou outros obstáculos. Damper: componente que controla o fluxo de ar e pode falhar em modelos antigos. Dispositivo de proteção do compressor: pode estalar repetidamente quando há superaquecimento ou falha no compressor.

Prevenção e manutenção

O especialista também recomenda medidas simples para prolongar a vida útil do equipamento. "Limpar as serpentinas uma ou duas vezes por ano evita o superaquecimento no compartimento do compressor", disse.

Em locais com animais de estimação ou poeira, a limpeza deve ser feita com mais frequência. Assim, entender de onde vem o estalo ajuda a diferenciar o que é parte do funcionamento normal e o que pode ser sinal de defeito.

Se os estalos vierem acompanhados de queda na refrigeração, é sinal de alerta. Nesse caso, a recomendação é procurar um técnico especializado.