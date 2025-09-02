Topo

Vale tudo: 'Odete virou personagem sem graça e insegura', diz Saryne

do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/09/2025 12h11

A transformação de Odete Roitman em uma vilã vulnerável e até ingênua decepcionou Bárbara Saryne. No Central Splash ela comentou que a personagem perdeu o domínio das situações e se tornou menos poderosa do que o esperado.

A atual versão de Vale Tudo tem explorado o lado emocional de Odete, que se mostra frágil diante de armações de Maria de Fátima e manipulações de César, algo distante da antagonista clássica da teledramaturgia.

Eu acho que não tem muito pé nem cabeça, e eu sinto muito pelo que fizeram com a nossa Odete Roitman. Acho que, assim, eu queria a expectativa, me prometeram Odete vilã, uma Odete poderosa e a Odete que a gente recebeu é essa aí. sem graça, insegura, caindo no papinho do César.Bárbara Saryne

Bárbara lembrou que a personagem já caiu em armações de Maria de Fátima, mostrando ingenuidade inesperada para quem esperava uma antagonista implacável.

Para a comentarista, a construção da personagem destoa totalmente do que foi apresentado na versão original.

Porque tá parecendo que a Odete caiu, bateu a cabeça e virou outra pessoa, ou perdeu a memória e virou outra pessoa.Bárbara Saryne

Tá parecendo isso. Não foi construído Não tinha em nenhum momento também, sei lá, esse desejo dela de ter uma paixão. Foi tudo muito do nada. Não tá batendo.Bárbara Saryne

