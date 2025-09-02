Topo

Entretenimento

Presentão! O que acontece com Dita após o concurso em 'Êta Mundo Melhor!'?

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em "Êta Mundo Melhor" - Manoella Mello/Globo
Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/09/2025 18h48

A vida de Dita (Jeniffer Nascimento) muda muito a partir desta quarta-feira (3) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio. A disputa é tão emocionante que Anabela faz uma promessa pela vitória de Dita.

Relacionadas

Orfã em 'Êta Mundo Melhor', Maitê Page começou ainda bebê na TV

Vale Tudo: sem querer, Leonardo ajuda Fátima e põe semente do amor em Odete

Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto, e Candinho deduz que foi o seu. Todos comemoram a coroação de Dita como rainha da rádio, e Zulma se irrita.

Candinho entrega a coroa de Dita, e se declara para a amada. No final do capítulo, o casal repete a dose romãntica e declaram seu amor um pelo outro, e todos comemoram.

Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' - Manoella Mello/Globo - Manoella Mello/Globo
Candinho (Sergio Guizé) e Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor'
Imagem: Manoella Mello/Globo

Ainda nesta quarta, Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Olímpia se revolta contra a vitória de Dita. Celso e Estela planejam seu futuro casamento. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Dona de Mim chega à marca de 100 capítulos com boa audiência; veja números

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 5/9 a 13/9

Paolla Oliveira sobre Virginia no Carnaval: 'Não cabe a gente questionar'

Leonardo está fingindo em 'Vale Tudo'? Filho de Odete tem futuro nebuloso

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 5/9 a 13/9

Filipa começa a mudar de vida e se torna anjo de Leo em 'Dona de Mim'

Fim de casal gay em Êta Mundo Melhor!? Tobias fica devastado com descoberta

Atriz da Globo encontrada em situação de abandono atuou em grandes novelas

Aclamação em Veneza alimenta esperanças de que filme de menina de Gaza alcance público global

Rapper Negra Li comanda transmissão pela TV do Palco Quebrada do The Town

Regina Duarte aparece em cadeira de rodas em evento em São Paulo