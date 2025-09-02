Noiva de CR7 rouba a cena em Veneza com anel avaliado em R$ 27 milhões
Georgina Rodríguez, 31, noiva de Cristiano Ronaldo, 40, foi uma das personalidades mais comentadas no tapete vermelho do Festival de Cinema de Veneza. Ela compareceu ao evento no domingo (31).
O que aconteceu
A influencer escolheu um vestido de renda preta assinado por Roberto Cavalli. Para complementar o look, investiu em um colar choker de pedraria da joalheria Pasquale Bruni e uma bolsa de luxo, formando um conjunto pensado para impressionar.
Entre as joias que usava, nada chamou mais atenção do que o anel de noivado oferecido por CR7, avaliado em R$ 27 milhões. Não há confirmação oficial, mas a análise do preço foi feita pelo especialista Tobias Kormind para a People.
Georgina marcou presença na estreia de "Father Mother Sister Brother". O filme é protagonizado por Cate Blanchett, Adam Driver e Vicky Krieps.
Georgina e Cristiano Ronaldo estão juntos há nove anos, e no último dia 11 de agosto o jogador fez o pedido de noivado. O casal tem duas filhas, Bella Esmeralda e Alana Martina. Além delas, o craque também é pai de Cristiano Ronaldo Jr. e dos gêmeos Eva e Matteo.
*Com informações de reportagem publicada em 30/08/2025