'Não gostaria que Maria de Fátima saísse por cima', diz Bárbara Saryne

O destino de Odete e de Maria de Fátima em Vale Tudo foi debatido pela apresentadora Bárbara Saryne no Central Splash. Ela defende que ambas merecem punição pelos próprios atos, mas critica a ideia de uma vilã ser derrotada por outra antagonista.

Bárbara ressalta que, embora Odete precise ser punida, não deseja ver Maria de Fátima triunfando e gostaria que ambas tivessem finais difíceis.

Mas é que, assim, entenda, não é que eu não quero que a Odete se dê mal, porque ela é vilã, ela tem que pagar por isso. Mas acho que eu não gostaria que pra ela se dê mal, a Maria de Fátima saísse por cima. Eu queria que a Maria de Fátima também se desse mal. E teve um momento que eu até gostei da Maria de Fátima, mas isso se perdeu. Ela foi perdendo o humor, ela foi perdendo aquela graça dela. Ficou uma personagem blasé. Bárbara Saryne

Eu não mataria a Odete. É mais uma questão, assim, eu colocaria ela na cadeia, eu faria ela sofrer de outra maneira, mas eu não mataria. Bárbara Saryne

LIVES

Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra: