Topo

Entretenimento

'Não gostaria que Maria de Fátima saísse por cima', diz Bárbara Saryne

do UOL

Do UOL, em São Paulo

02/09/2025 12h07

O destino de Odete e de Maria de Fátima em Vale Tudo foi debatido pela apresentadora Bárbara Saryne no Central Splash. Ela defende que ambas merecem punição pelos próprios atos, mas critica a ideia de uma vilã ser derrotada por outra antagonista.

Bárbara ressalta que, embora Odete precise ser punida, não deseja ver Maria de Fátima triunfando e gostaria que ambas tivessem finais difíceis.

Mas é que, assim, entenda, não é que eu não quero que a Odete se dê mal, porque ela é vilã, ela tem que pagar por isso. Mas acho que eu não gostaria que pra ela se dê mal, a Maria de Fátima saísse por cima. Eu queria que a Maria de Fátima também se desse mal. E teve um momento que eu até gostei da Maria de Fátima, mas isso se perdeu. Ela foi perdendo o humor, ela foi perdendo aquela graça dela. Ficou uma personagem blasé. Bárbara Saryne

Eu não mataria a Odete. É mais uma questão, assim, eu colocaria ela na cadeia, eu faria ela sofrer de outra maneira, mas eu não mataria.Bárbara Saryne

LIVES

  • Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

30 anos sem Paulo Gracindo: 5 novelas no streaming para relembrar o talento do ator

Giorgio Armani: o "rei" da moda italiana que revolucionou a moda masculina

Chico Barney: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica

Culpa de eliminação no Estrela da Casa foi de Chico Barney?

Raul Gil é internado em hospital de SP; saiba o que ele tem

Ex-estrela de 'O Grinch' e 'Gossip Girl' ressurge nua em clipe de rock

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início por problema nas cordas vocais

Morre o estilista Giorgio Armani, aos 91 anos

Com dez empresas, Gusttavo Lima revela que fortuna vai além da música

Festival de Cinema de Toronto completa 50 anos e tem programação variada