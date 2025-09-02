Topo

Ator que fez Mauro em A Viagem morreu cedo demais; relembre o que aconteceu

Eduardo Galvão como Mauro em 'A Viagem' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/09/2025 10h46

Eduardo Galvão foi um dos destaques de "A Viagem", trama de 1994 hoje reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. Intérprete do vilão Mauro, o ator morreu cedo demais, aos 58 anos. Relembre o que aconteceu.

O que houve com Eduardo Galvão (1962-2020)

Eduardo Galvão estreou em novelas em "Salvador da Pátria", em 1989. Depois, se destacou como Paschoal em "Despedida de Solteiro", em 1992, antes de ser escalado para viver o mau-caráter e tóxico Mauro em "A Viagem".

Imagem: Reprodução

Teve sucesso com seu papel na série "Caça-Talentos", ao lado de Angélica, de 1996 a 1998. Depois, ele compôs o elenco de diversas novelas, como "Porto dos Milagres" (2001), "O Clone" (2002), "O Beijo do Vampiro" (2002-2003), "Começar de Novo" (2004-2005) e "Paraíso Tropical" (2007).

Com veia cômica apurada, Galvão esteve em muitos humorísticos. Pode ser visto, por exemplo, em episódios de "Os Normais" (2001-2003), "A Diarista" (2004-2007), "Sob Nova Direção" (2004-2007), "Casseta & Planeta" (1992-2010) e "Toma Lá, Dá Cá" (2007-2009).

Imagem: Reprodução / TV Globo / Instagram

Seu último trabalho na TV foi na novela "Bom Sucesso", exibida em 2019. Mas encerrou sua carreira no filme "Um Tio Quase Perfeito 2", que só foi lançado após sua morte, em 2021.

Eduardo Galvão foi mais uma vítima da covid-19, aos 58 anos. Ele ficou internado por mais de uma semana na UTI, no Rio de Janeiro, e precisou ser intubado, mas não resistiu. De acordo com o hospital, à época, o ator chegou ao local já com 50% dos pulmões comprometidos.

A reprise de "A Viagem", novela de 1994, escrita por Ivani Ribeiro, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.

