Marcos Pasquim diz que já deu uma 'bombada' para deixar volume em gravação
Marcos Pasquim, 56, admitiu que já deu uma "bombada" para ficar com volume na parte íntima antes de gravar cenas em novelas.
O que aconteceu
Pasquim abordou o assunto durante participação no Lady Night (Multishow). Questionado por Tatá Werneck se "já deu uma bombadinha antes de uma cena" para "acordar" a parte íntima, o ator riu, mas admitiu que "sim". "Tem gente que usa fruta, coloca", brincou.
No programa, Pasquim também fez outras confissões íntimas, como o fato de já ter traído e mentido para a parceira na cara dela. "Eu já fiz quando jovem... Falei olhando nos olhos dela: 'não, você está louca, não era eu. Tem um cara muito parecido comigo aqui, posso até te mostrar quando ele passar'".
Em outro momento, o ator revelou já ter participado de suruba e também ter ficado de voyeur ao assistir um casal transar. "Eu já vi... E dependendo da cena, eu até entro", explicou.
Marcos Pasquim contou ainda que gosta de se masturbar e disse já ter brochado. "Já aconteceu comigo. Essas coisas infelizmente acontecem, não sempre, mas acontece".