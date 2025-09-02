Topo

Artista plástica e discreta: quem é Magda Colares, ex-esposa de Faustão

Magda Colares, segunda esposa de Faustão Imagem: Reprodução
02/09/2025 05h30

Magda Colares, 62, ex-esposa de Faustão, reapareceu publicamente no fim de semana. A artista plástica posou ao lado da filha Lara, 26, durante um show da cantora.

Quem é Magda Colares

Magda foi casada com Faustão entre 1990 e 2000. Do relacionamento dos dois nasceu Lara, filha mais velha do apresentador.

Artista plástica, Magda mantém um perfil nas redes sociais onde exibe suas pinturas. Além da conta do ateliê, Magda também mantém tem um perfil pessoal privado e um onde posta fotos dos seus cães.

Nascida no Rio de Janeiro, Magda se formou em comunicação visual e realizou sua primeira exposição em 1996. Suas obras retratam o corpo humano em seus muitos detalhes, com pinturas óleo, usando o linho cru como base, texturas ao fundo, movimento e folhas de ouro.

Entre seus trabalhos, há uma série de pinturas inspiradas na lenda da mitologia grega sobre Eros e Psique.

Desde a separação do apresentador, Magda adotou um estilo de vida mais discreto e longe dos holofotes, focado em seu trabalho como artista e suas exposições. A artista aparece publicamente em raros momentos.

