Leonardo revela segredo do seu sucesso: 'Tem músicos que não suportam'

Existe segredo para o sucesso? Leonardo, 62, comemora 40 anos de carreira em 2025 e está entre os maiores nomes da história do sertanejo. Na 70ª Festa do Peão de Barretos, o cantor contou que não acredita em fórmula além do trabalho para fazer sucesso.

Está nas mãos de Deus, porque Deus dá e tira o que Ele quer, inclusive a nossa vida. Então, é o modo como você trata as pessoas, como você grava as músicas com carinho que nos faz ser abraçados. E a gente sempre fica no cenário brasileiro tocando nas emissoras de rádio.

Leonardo, em entrevista para Splash

Ele afirma que o artista que não souber ler o que o seu público busca está em maus lençóis. "Agora tem músicos que vêm e vão embora, porque não suportam. O abraço e o carinho do povo eu sei aceitar muito bem, graças a Deus."

O sertanejo retornou a Barretos após cinco anos em razão de incompatibilidade de agenda de shows. Ele compara o convite para estar na Terra do Peão Boiadeiro com uma convocação para vestir a camisa da seleção brasileira.

É muito trabalho [para estar em alta], né? Muito trabalho e realmente estar em Barretos, como um artista, é o mesmo que ser convocado para seleção brasileira. A gente vem de dois em dois anos e talvez no ano seguinte não venha, porque a grade é muito grande, mas tem muitos artistas grandes também.

Leonardo

Estar entre os convidados da Festa do Peão de Barretos, segundo Leonardo, é uma chance de ganhar visibilidade nacional e internacional. "É sempre bom ser lembrado por Barretos, que é a maior festa do peão da América Latina. A festa realmente é internacional e trouxe grandes artistas, como Mariah Carey, Garth Brooks, Alan Jackson. Tem o Leonardo, que é internacional de Goianápolis. Me vejo internacional e pronto."

*O repórter viajou ao evento a convite da organização