Natuza Nery assume Edição das 18 após mudança de Tralli para o JN
Natuza Nery passa a apresentar, a partir de hoje, o noticiário Edição das 18 da GloboNews. Ela substitui César Tralli, que será âncora do Jornal Nacional após a saída de William Bonner.
O que aconteceu
Natuza seguirá comandando também o podcast O Assunto. "Estou muito feliz com novo desafio. O 'Edição das 18' é a minha casa já tem algum tempo e me sinto honrada por poder representar uma equipe brilhante e apaixonada por jornalismo", afirmou Natuza, em nota divulgada pela emissora.
Rafael Colombo é o novo âncora do GloboNews, ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim. Ele, que vinha atuando como repórter do SP2, tem também passagens pela CNN Brasil, CBN, Band, Estúdios Flow e Jovem Pan. "É um orgulho enorme chegar ao maior canal de notícias do país", disse.
Malu Gaspar também passa a integrar o canal como comentarista de política e economia. Colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar tem passagens pela Folha de S.Paulo, Veja, Exame e Piauí, onde integrou o podcast Foro de Teresina entre 2018 e 2021. É autora dos livros "Tudo ou Nada: Eike Batista e a Verdadeira História do Grupo X" e "A Organização: A Odebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mundo".