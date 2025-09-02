Natuza Nery assume Edição das 18 após mudança de Tralli para o JN

Topo

Natuza Nery é a nova apresentadora do Edição das 18 Imagem: G1/Marcos Serra Lima
02/09/2025 19h00

Natuza Nery passa a apresentar, a partir de hoje, o noticiário Edição das 18 da GloboNews. Ela substitui César Tralli, que será âncora do Jornal Nacional após a saída de William Bonner.

O que aconteceu

Natuza seguirá comandando também o podcast O Assunto. "Estou muito feliz com novo desafio. O 'Edição das 18' é a minha casa já tem algum tempo e me sinto honrada por poder representar uma equipe brilhante e apaixonada por jornalismo", afirmou Natuza, em nota divulgada pela emissora.

Rafael Colombo é o novo âncora do GloboNews, ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim. Ele, que vinha atuando como repórter do SP2, tem também passagens pela CNN Brasil, CBN, Band, Estúdios Flow e Jovem Pan. "É um orgulho enorme chegar ao maior canal de notícias do país", disse.

Imagem: Reprodução / Instagram

Malu Gaspar também passa a integrar o canal como comentarista de política e economia. Colunista do jornal O Globo, Malu Gaspar tem passagens pela Folha de S.Paulo, Veja, Exame e Piauí, onde integrou o podcast Foro de Teresina entre 2018 e 2021. É autora dos livros "Tudo ou Nada: Eike Batista e a Verdadeira História do Grupo X" e "A Organização: A Odebrecht e o Esquema de Corrupção que Chocou o Mundo".

Imagem: Divulgação

