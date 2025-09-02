Gkay é anunciada como nova musa do Salgueiro: 'Vou me dedicar 100%'

Gkay, 32, é a nova musa da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro para o Carnaval de 2026.

O que aconteceu

A influenciadora desfilará pela escola com o enredo em homenagem a Rosa Magalhães. "A delirante jornada carnavalesca da professora que não tinha medo de bruxa, de bacalhau e nem do pirata da perna de pau" é o nome do enredo do Salgueiro, que revisita os personagens criados por Rosa.

Estou muito feliz com esse título tão especial, é um dos meus momentos preferidos do ano. Sempre assisti aos desfiles e às apurações em casa e, agora, estarei totalmente envolvida Gkay

A nordestina já começou a preparação com uma rotina de treinos. "Vou me dedicar 100%. Isso envolve preparação física, alimentação e muito foco. Sou extremamente comprometida e, com certeza, o Salgueiro pode esperar isso de mim", completou.