Verdade comovente sobre o filho de Gumercindo movimenta fim de Terra Nostra

A trama que envolve o filho de Gumercindo (Antonio Fagundes) em "Terra Nostra" se inicia no primeiro capítulo e só se resolve no final da história. Entenda o que acontece com o herdeiro do coronel.

O que aconteceu

Gumercindo sempre sonhou em ter um herdeiro homem para dar continuidade ao seu nome e às suas terras. A frustração por não conseguir esse filho com Maria do Socorro (Débora Duarte) o transformou em um marido frio.

Também se tornou um pai autoritário para Rosana (Carolina Kasting) e Angélica (Paloma Duarte). Ele culpava a esposa pela ausência do tão desejado sucessor e buscava nas escravas da fazenda a compensação para sua amargura.

Entre essas relações, Naná (Adriana Lessa) engravidou. O coronel, em vez de assumir a responsabilidade, a expulsou da propriedade. O destino, porém, lhe pregou uma ironia: justamente com Naná nasceu o filho homem que ele tanto desejava.

Gumercindo (Antonio Fagundes) e José Alceu (Guilherme Bernard) em 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globo

José Alceu, vivido por Guilherme Bernard, cresce e sua mãe inventa histórias sobre seu suposto pai. No entanto, ele nota algo estranho na trama inventada por Naná e, instigado pelo amigo, Tiziu (André Luiz Miranda), começa a acreditar que é filho de Gumercindo.

No final de "Terra Nostra", Gumercindo reconhece José Alceu como seu filho. As cenas do diálogo entre pai e filho são emocionantes e marcam a mudança de postura do coronel, que começa a fazer de tudo para que o menino tenha um bom futuro.

Confira abaixo à cena em que os dois conversam e Gumercindo dá sua bênção ao filho.