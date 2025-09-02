Topo

Entretenimento

Verdade comovente sobre o filho de Gumercindo movimenta fim de Terra Nostra

Gumercindo (Antonio Fagundes) em "Terra Nostra" - Reprodução/Globo
Gumercindo (Antonio Fagundes) em 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/09/2025 14h33

A trama que envolve o filho de Gumercindo (Antonio Fagundes) em "Terra Nostra" se inicia no primeiro capítulo e só se resolve no final da história. Entenda o que acontece com o herdeiro do coronel.

O que aconteceu

Gumercindo sempre sonhou em ter um herdeiro homem para dar continuidade ao seu nome e às suas terras. A frustração por não conseguir esse filho com Maria do Socorro (Débora Duarte) o transformou em um marido frio.

Também se tornou um pai autoritário para Rosana (Carolina Kasting) e Angélica (Paloma Duarte). Ele culpava a esposa pela ausência do tão desejado sucessor e buscava nas escravas da fazenda a compensação para sua amargura.

Entre essas relações, Naná (Adriana Lessa) engravidou. O coronel, em vez de assumir a responsabilidade, a expulsou da propriedade. O destino, porém, lhe pregou uma ironia: justamente com Naná nasceu o filho homem que ele tanto desejava.

Gumercindo (Antonio Fagundes) e José Alceu (Guilherme Bernard) em 'Terra Nostra' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Gumercindo (Antonio Fagundes) e José Alceu (Guilherme Bernard) em 'Terra Nostra'
Imagem: Reprodução/Globo

José Alceu, vivido por Guilherme Bernard, cresce e sua mãe inventa histórias sobre seu suposto pai. No entanto, ele nota algo estranho na trama inventada por Naná e, instigado pelo amigo, Tiziu (André Luiz Miranda), começa a acreditar que é filho de Gumercindo.

No final de "Terra Nostra", Gumercindo reconhece José Alceu como seu filho. As cenas do diálogo entre pai e filho são emocionantes e marcam a mudança de postura do coronel, que começa a fazer de tudo para que o menino tenha um bom futuro.

Confira abaixo à cena em que os dois conversam e Gumercindo dá sua bênção ao filho.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Sandra Annenberg recebe Bonner no Globo Repórter: 'Com muita alegria'

O dia em que um 'sambinha' brasileiro levou à expulsão de Maradona na Copa

Fabiana Justus revela que realizou transplante de medula pelo SUS: 'Dinheiro não compra'

O que acontece com a grife Armani depois da morte de Giorgio Armani?

'Dona de Mim': Jaques presenteia Davi antes de descobrir filho biológico

Virginia Fonseca posa de biquíni na Espanha; Vini Jr. curte foto

Raul Gil é internado com diverticulite aguda e desidratação

30 anos sem Paulo Gracindo: 5 novelas no streaming para relembrar o talento do ator

Giorgio Armani: o "rei" da moda italiana que revolucionou a moda masculina

Chico Barney: 'Será que Ivan de Vale Tudo rezou para pneu em 2022?'

O que acontece com Ana Clara em Vale Tudo? Novela sofre mudança estratégica