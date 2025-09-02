Festival do Rio exibirá 'O Agente Secreto', filme com Wagner Moura cotado ao Oscar

Topo

02/09/2025 18h00

O Agente Secreto, novo longa do diretor Kleber Mendonça Filho, será exibido no Festival do Rio, que ocorre entre os dias 2 e 12 de outubro na capital fluminense. A 27ª edição do festival contará com 75 filmes nacionais, o maior número da história do evento.

A produção conta a história de Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que foge para o Recife durante a ditadura militar para se reconectar com o filho. Uma vez lá, ele percebe que a cidade está longe de lhe proporcionar a paz que ele esperava.

O filme, que estreia no circuito comercial brasileiro no dia 6 de novembro, venceu o prêmio de Melhor Ator e Melhor Diretor no Festival de Cannes. Nas últimas semanas, a revista norte-americana Variety apontou o longa brasileiro como possível candidato em três categorias do Oscar 2025 - Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original.

Além de O Agente Secreto, outros longas que poderão ser assistidos no festival são Eu Não Te Ouço, de Caco Ciocler; Nada a Fazer, de Leandra Leal; (Des)controle, de Rosane Svartman; Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien; Sexa, de Gloria Pires; Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz; A Própria Carne, de Ian SBF.

Além do tradicional circuito de cinemas comerciais, a 27ª edição do festival busca ocupar diferentes espaços da cidade, como os cinemas do circuito Carioca da Prefeitura e alguns Parques Municipais. A sede do festival segue no Armazém da Utopia, no Cais do Porto do Rio de Janeiro.

Veja listas de filmes nacionais do Festival do Rio

PREMIERE BRASIL FICÇÃO

. A Vida de Cada Um, de Murilo Salles

. Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher

. Coração das Trevas, de Rogério Nunes

. Cyclone, de Flavia Castro

. Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes

. Love Kills, de Luiza Shelling Tubaldini

. Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães

. Ruas da Glória, de Felipe Sholl

. Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte

. Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar

. #SalveRosa, de Susanna Lira

PREMIERE BRASIL DOCUMENTÁRIO

. Amuleto, de Igor Barradas e Heraldo HB

. Apolo, de Tainá Müller e Isis Broken

. Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins

. Honestino, de Aurélio Michiles

. Massa Funkeira, de Ana Rieper

. Meu Coração Neste Pedacinho Aqui - Dona Onete, de Mini Kerti

PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS

. Cartas Para, de Vânia Lima

. Criadas, de Carol Rodrigues

. Espelho Cigano, de João Borges

. Eu Não Te Ouço, de Caco Ciocler

. Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias

. Nada a Fazer, de Leandra Leal

. Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa

. Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert

. Uma Baleia Pode Ser Destroçada Como uma Escola de Samba, de Marina Meliande e Felipe Bragança (HORS CONCOURS)

PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS

. A Conspiração Condor, de André Sturm

. Anos 90: a Explosão do Pagode, de Emílio Domingos e Rafael Boucinha

. As Vitrines, de Flavia Castro

. (Des)controle, de Rosane Svartman

. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho

. O Homem de Ouro, de Mauro Lima

. Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira

. Perrengue Fashion, de Flávia Lacerda

. Perto do Sol é Mais Claro, de Régis Faria

. Por Nossa Causa, de Sergio Rezende

. Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien

. Sexa, de Gloria Pires

. 90 Decibéis, de Fellipe Barbosa

PREMIERE BRASIL RETRATOS

. Ary, de André Weller

. As Dores do mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues

. Fernanda Abreu - Da Lata, 30 anos, o documentário, de Paulo Severo

. Fôlego - Até Depois do Fim, de Candé Salles

. Gláucio Gill - Um Teatro em Construção, de Lea Van Steen e Rafael Cardoso

. Meu Tempo É Agora, de Sandra Werneck

. Milton Gonçalves, Além do Espetáculo, de Luís Antônio Pillar

. Não Sei Viver Sem Palavras, de André Brandão

. Ninguém Pode Provar Nada: a Inacreditável História de Ezequiel Neves, de Rodrigo Pinto

. O Brasil Que Não Houve - As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas, de Renato Terra e Arnaldo Branco

. Rei da Noite, de Cassu, Lucas Weglinski e Pedro Dumans

. Vou Tirar Você Desse Lugar, de Dandara Ferreira

PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS

. Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo

. Com Causa, de Belisário Franca

. Do Outro Lado do Pavilhão, de Emilia Silveira

. Invencíveis, de Vitor Leite e Clarice Saliby

. Itacoatiaras, de Sergio Andrade e Patrícia Gouvêa

. Minha Terra Estrangeira, de João Moreira Salles, Louise Botkay e Coletivo Lakapoy

. Na Onda da Maré, de Lucia Murat

. O Pai e o Pajé, de Felipe Tomazelli, Luis Villaça e Iwarete Kaiabi

. Pau dArco, de Ana Aranha

. Reconhecidos, de Fernanda Amim e Micael Hocherman

. Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz

PREMIERE BRASIL À MEIA-NOITE

. A Própria Carne, de Ian SBF

. Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro

. Futuro Futuro, de Davi Pretto

. Nosferatu, de Cristiano Burlan

. Quarto do Pânico, de Gabriela Amaral Almeida

PREMIERE BRASIL CLÁSSICOS

. A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla

. Gêmeas, de Andrucha Waddington

. Hermeto Campeão, de Thomas Farkas

. Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez

PREMIERE BRASIL GERAÇÃO

. Aventuras de Makunáima - Histórias Encantadas da Amazônia, de Chico Faganello

. Criaturas - Uma Aventura entre Dois Mundos, de Juarez Precioso

. Papaya, de Priscilla Kellen

. Quatro Meninas, de Karen Suzane

. Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul, de Alê Camargo e Jordan Nugem

. Trago seu amor, de Claudia Castro

