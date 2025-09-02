Festival do Rio exibirá 'O Agente Secreto', filme com Wagner Moura cotado ao Oscar
O Agente Secreto, novo longa do diretor Kleber Mendonça Filho, será exibido no Festival do Rio, que ocorre entre os dias 2 e 12 de outubro na capital fluminense. A 27ª edição do festival contará com 75 filmes nacionais, o maior número da história do evento.
A produção conta a história de Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um especialista em tecnologia que foge para o Recife durante a ditadura militar para se reconectar com o filho. Uma vez lá, ele percebe que a cidade está longe de lhe proporcionar a paz que ele esperava.
O filme, que estreia no circuito comercial brasileiro no dia 6 de novembro, venceu o prêmio de Melhor Ator e Melhor Diretor no Festival de Cannes. Nas últimas semanas, a revista norte-americana Variety apontou o longa brasileiro como possível candidato em três categorias do Oscar 2025 - Melhor Ator, Melhor Filme Internacional e Melhor Roteiro Original.
Além de O Agente Secreto, outros longas que poderão ser assistidos no festival são Eu Não Te Ouço, de Caco Ciocler; Nada a Fazer, de Leandra Leal; (Des)controle, de Rosane Svartman; Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien; Sexa, de Gloria Pires; Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz; A Própria Carne, de Ian SBF.
Além do tradicional circuito de cinemas comerciais, a 27ª edição do festival busca ocupar diferentes espaços da cidade, como os cinemas do circuito Carioca da Prefeitura e alguns Parques Municipais. A sede do festival segue no Armazém da Utopia, no Cais do Porto do Rio de Janeiro.
Veja listas de filmes nacionais do Festival do Rio
PREMIERE BRASIL FICÇÃO
. A Vida de Cada Um, de Murilo Salles
. Ato Noturno, de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher
. Coração das Trevas, de Rogério Nunes
. Cyclone, de Flavia Castro
. Dolores, de Maria Clara Escobar e Marcelo Gomes
. Love Kills, de Luiza Shelling Tubaldini
. Pequenas Criaturas, de Anne Pinheiro Guimarães
. Ruas da Glória, de Felipe Sholl
. Quase Deserto, de José Eduardo Belmonte
. Virtuosas, de Cíntia Domit Bittar
. #SalveRosa, de Susanna Lira
PREMIERE BRASIL DOCUMENTÁRIO
. Amuleto, de Igor Barradas e Heraldo HB
. Apolo, de Tainá Müller e Isis Broken
. Cheiro de Diesel, de Natasha Neri e Gizele Martins
. Honestino, de Aurélio Michiles
. Massa Funkeira, de Ana Rieper
. Meu Coração Neste Pedacinho Aqui - Dona Onete, de Mini Kerti
PREMIERE BRASIL NOVOS RUMOS
. Cartas Para , de Vânia Lima
. Criadas, de Carol Rodrigues
. Espelho Cigano, de João Borges
. Eu Não Te Ouço, de Caco Ciocler
. Herança de Narcisa, de Clarissa Appelt e Daniel Dias
. Nada a Fazer, de Leandra Leal
. Timidez, de Susan Kalik e Thiago Gomes Rosa
. Uma em Mil, de Jonatas Rubert e Tiago Rubert
. Uma Baleia Pode Ser Destroçada Como uma Escola de Samba, de Marina Meliande e Felipe Bragança (HORS CONCOURS)
PREMIERE BRASIL HORS CONCOURS
. A Conspiração Condor, de André Sturm
. Anos 90: a Explosão do Pagode, de Emílio Domingos e Rafael Boucinha
. As Vitrines, de Flavia Castro
. (Des)controle, de Rosane Svartman
. O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho
. O Homem de Ouro, de Mauro Lima
. Para Vigo me Voy, de Karen Harley e Lírio Ferreira
. Perrengue Fashion, de Flávia Lacerda
. Perto do Sol é Mais Claro, de Régis Faria
. Por Nossa Causa, de Sergio Rezende
. Querido Mundo, de Miguel Falabella e Hsu Chien
. Sexa, de Gloria Pires
. 90 Decibéis, de Fellipe Barbosa
PREMIERE BRASIL RETRATOS
. Ary, de André Weller
. As Dores do mundo: Hyldon, de Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues
. Fernanda Abreu - Da Lata, 30 anos, o documentário, de Paulo Severo
. Fôlego - Até Depois do Fim, de Candé Salles
. Gláucio Gill - Um Teatro em Construção, de Lea Van Steen e Rafael Cardoso
. Meu Tempo É Agora, de Sandra Werneck
. Milton Gonçalves, Além do Espetáculo, de Luís Antônio Pillar
. Não Sei Viver Sem Palavras, de André Brandão
. Ninguém Pode Provar Nada: a Inacreditável História de Ezequiel Neves, de Rodrigo Pinto
. O Brasil Que Não Houve - As Aventuras do Barão de Itararé no Reino de Getúlio Vargas, de Renato Terra e Arnaldo Branco
. Rei da Noite, de Cassu, Lucas Weglinski e Pedro Dumans
. Vou Tirar Você Desse Lugar, de Dandara Ferreira
PREMIERE BRASIL O ESTADO DAS COISAS
. Cadernos Negros, de Joel Zito Araújo
. Com Causa, de Belisário Franca
. Do Outro Lado do Pavilhão, de Emilia Silveira
. Invencíveis, de Vitor Leite e Clarice Saliby
. Itacoatiaras, de Sergio Andrade e Patrícia Gouvêa
. Minha Terra Estrangeira, de João Moreira Salles, Louise Botkay e Coletivo Lakapoy
. Na Onda da Maré, de Lucia Murat
. O Pai e o Pajé, de Felipe Tomazelli, Luis Villaça e Iwarete Kaiabi
. Pau dArco, de Ana Aranha
. Reconhecidos, de Fernanda Amim e Micael Hocherman
. Rua do Pescador nº.6, de Bárbara Paz
PREMIERE BRASIL À MEIA-NOITE
. A Própria Carne, de Ian SBF
. Copacabana, 4 de Maio, de Allan Ribeiro
. Futuro Futuro, de Davi Pretto
. Nosferatu, de Cristiano Burlan
. Quarto do Pânico, de Gabriela Amaral Almeida
PREMIERE BRASIL CLÁSSICOS
. A Mulher de Todos, de Rogério Sganzerla
. Gêmeas, de Andrucha Waddington
. Hermeto Campeão, de Thomas Farkas
. Nossa Escola de Samba, de Manuel Horácio Gimenez
PREMIERE BRASIL GERAÇÃO
. Aventuras de Makunáima - Histórias Encantadas da Amazônia, de Chico Faganello
. Criaturas - Uma Aventura entre Dois Mundos, de Juarez Precioso
. Papaya, de Priscilla Kellen
. Quatro Meninas, de Karen Suzane
. Tainá e os Guardiões da Amazônia - Em Busca da Flecha Azul, de Alê Camargo e Jordan Nugem
. Trago seu amor, de Claudia Castro