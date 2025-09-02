Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (2): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Zulma (Heloísa Perrissé) em "Êta Mundo Melhor!" - Reprodução/Globo
Zulma (Heloísa Perrissé) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
02/09/2025

02/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (2) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Candinho consegue dar seu voto em Dita. Tobias se incomoda ao ver Lauro com Sônia. Cunegundes volta ao sítio. Ernesto cai em armadilha das crianças. Maria Divina sugere a Zé dos Porcos alertar Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes. Zenaide tem um encontro com Sabiá. Zulma pensa em como impedir Celso de arranjar uma família para Samir. Dita e Eneida ficam empatadas na votação de rainha da rádio.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

