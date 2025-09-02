Topo

Virada em 'Vale Tudo': como será o retorno de Estéban no remake

Estéban Muños (Caco Ciocler) em "Vale Tudo" - Léo Rosário/Globo
Estéban Muños (Caco Ciocler) em 'Vale Tudo' Imagem: Léo Rosário/Globo
02/09/2025 10h28

Nos próximos capítulos do remake de "Vale Tudo", Estéban (Caco Ciocler) retorna ao Brasil e promete movimentar a trama.

O que vai acontecer

Personagem de Caco Ciocler dará nova roupagem à trama de Celina (Malu Galli). A revelação de que o espanhol está novamente em terras brasileiras vem de Odete (Débora Bloch), que deixa a irmã em choque com a notícia.

No mesmo período, contudo, Celina já estará envolvida com Olavo (Ricardo Teodoro). O fotógrafo se aproxima cheio de segundas intenções, interessado na fortuna da madame. Seduzida, ela acaba cedendo ao romance, sem imaginar que Marina (Fernanda Botelho) presenciaria tudo.

A empregada corre para contar o que viu a Maria de Fátima (Bella Campos). A vilã, sempre pronta para manipular situações, vê no caso uma chance de ajudar Olavo em troca de vantagens pessoais.

Olavo (Ricardo Teodoro) em 'Vale Tudo' - Fábio Rocha/Globo - Fábio Rocha/Globo
Olavo (Ricardo Teodoro) em 'Vale Tudo'
Imagem: Fábio Rocha/Globo

Flagrante

Fátima organiza uma armadilha para desestabilizar uma futura relação entre Esteban e Celina. O espanhol acaba flagrando a ex-namorada com Olavo em um restaurante.

O mal-entendido, no entanto, logo se esclarece e o plano de Fátima não dá certo. Pelo contrário. Celina explica que não tem compromisso sério com Olavo. Aliviado, Estéban deixa os sentimentos falarem mais alto e beija a irmã de Odete. O gesto reacende a chama entre os dois e abre espaço para um novo capítulo da relação.

Celina (Malu Galli) e Estéban (Caco Ciocler) em 'Vale Tudo' - Léo Rosário/Globo - Léo Rosário/Globo
Celina (Malu Galli) e Estéban (Caco Ciocler) em 'Vale Tudo'
Imagem: Léo Rosário/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

