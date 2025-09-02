Doença e tristeza: o que acontece com Rosa hoje de 'Dona de Mim'
Nesta terça-feira (2), Rosa (Suely Franco) se preocupa com seu estado de saúde em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Rosa se entristece com o avanço de sua doença. Em seguida, Jaques pressiona Rosa para saber de sua saúde.
Ainda nesta terça, Jaques ironiza Samuel. Ayla tenta conversar com Davi e Samuel, para que se entendam.
Danilo apoia Nina ao saber do acidente de Filipa. Jaques surpreende Danilo no hospital com Filipa. Nathan gosta de saber que Filipa confia em Jaques.
Sofia pede para morar com Leo, e Samuel acaba se descontrolando com a menina. No fim do capítulo, Jaques contrata Gerusa como babá de Sofia.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.