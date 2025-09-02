Topo

'Dona de Mim' hoje (2): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Suely Franco como Rosa em "Dona de Mim"
Suely Franco como Rosa em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
02/09/2025 08h50

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (2) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Jaques ironiza Samuel. Ayla tenta conversar com Davi e Samuel, para que se entendam. Danilo apoia Nina ao saber do acidente de Filipa. Jaques surpreende Danilo no hospital com Filipa. Nathan gosta de saber que Filipa confia em Jaques. Rosa se entristece com o avanço de sua doença. Sofia pede para morar com Leo, e Samuel acaba se descontrolando com a menina. Jaques pressiona Rosa para saber de sua saúde. Jaques contrata Gerusa como babá de Sofia. Rosa se reúne com Vivian.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

