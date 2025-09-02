De cozinhar para Lula a um príncipe: por onde andam campeões do MasterChef

Hoje vai ao ar o último episódio da 12ª temporada do MasterChef Brasil. Daniela e Felipe B. vão disputar o título de campeão, que já foi conquistado por 11 cozinheiros amadores desde 2014.

Por onde andam todos os vencedores do reality?

2014 - Elisa

A campeã da primeira edição se dedica a 'experiências culinárias' e já cozinhou para o presidente Lula (PT). Em 2023, foi uma das responsáveis pelo almoço com o presidente e Alberto Fernández, ex-presidente argentino. Elisa considera sua participação no programa um "divisor de águas". Após o reality, estudou na Le Cordon Bleu, em Paris, trabalhou em restaurantes franceses e, além da cozinha, produz conteúdo nas redes sociais.

Fiz uma participação especial na temporada atual e passou um filme pela minha cabeça Elisa ao Splash

2015 - Izabel Alvares

A carioca que venceu a segunda temporada fez churrasco para o príncipe da Noruega. Em um evento no México, a cozinheira preparou bacalhau para Haakon Magno. Formada pela Le Cordon Bleu Paris, já trabalhou em restaurante com estrela Michelin e atualmente está à frente do Abelha Catering, serviço que fornece alimentos para diversos tipos de eventos e ocasiões.

2016 - Leonardo Young

Young, campeão da terceira temporada, é chef-executivo do Tatá Sushi. Ele é sócio desde 2018 do restaurante, que possui duas unidades em São Paulo. Leo teve um momento marcante no reality, em que fez um sorvete de baunilha "perfeito", segundo Paolla Carosella. Ele também compartilha vídeos de receitas nas redes sociais.

2017 - Michele Crispim

Michele, que levou o troféu na quarta temporada, se dedica à confeitaria. A catarinense ensina receitas nas redes, onde acumula milhares de seguidores, e também é jurada do reality Que Seja Doce, do GNT.

2018 - Maria Antonia Russi

Antes dona de casa, Maria se tornou vencedora da quinta edição e agora é personal chef. Especialista em vinhos e chef, também comanda aulas de gastronomia, além de se dedicar à carreira como influenciadora.

2019 - Rodrigo Massoni

Vencedor da sexta temporada, é cozinheiro profissional. Conhecido no reality por seu jeito sério e reservado, o ex-engenheiro ambiental se dedica à carreira na cozinha e à produção de conteúdo nas redes sociais.

2020 - Anna Paula Nico

Anna disse que a vida mudou pouco após o programa. Em entrevista para Splash, a arquiteta afirmou que não faria nada diferente em sua trajetória e que voltaria para uma temporada de só vencedores. Ela usa o Instagram para divulgar seu empreendimento de marmitas congeladas.

Anna Paula, campeã do MasterChef Brasil 2020 Imagem: Carlos Reinis/Band

2021 - Isabella Scherer

Isa é a campeã mais seguida nas redes sociais, com 2,1 milhões de seguidores, e é dona da Scherbi's, marca de doces. Scherer venceu sua temporada com um menu 100% vegano. Filha do nadador brasileiro Fernando Scherer, conhecido como Xuxa, ela também é atriz, tendo atuado em Malhação em 2017. Casada com Rodrigo Calazans, Isa tem filhos gêmeos, Mel e Bento, e se dedica ao empreendimento, além de compartilhar a vida nas redes sociais.

2022 - Lays Fernandes

Lays se formou na Le Cordon Bleu e faz conteúdo para as redes sociais. Ela compartilha receitas e oferece dicas gastronômicas aos seus mais de 200 mil seguidores.

2023 - Ana Carolina Porto

Ana atua como personal chef e está iniciando o empreendimento de eventos Anga Turi. "Estou 100% trabalhando com o que amo", disse ela a Splash. A campeã se formou na Le Cordon Bleu e contou que não voltaria para uma edição apenas com vencedores. Ela também confessou que segue "buscando espaços para mim mesma e para as pessoas que vieram de onde eu vim".

2024 - José Roberto Gomes

O cozinheiro que levou o troféu na última temporada saiu da multinacional em que trabalhava para focar na cozinha. O primeiro nordestino a vencer o programa estudou gastronomia e estagiou em restaurantes, além de trabalhar como personal chef. Ele declarou a Splash a torcida por Daniela vencer esta edição, por se identificar com a competidora.