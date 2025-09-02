Topo

Daniel Rocha vive dia de motoboy e faz apelo: 'Dê sempre uma gorjeta'

do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

02/09/2025 23h55

Daniel Rocha, 34, surpreendeu seus seguidores das redes sociais ao publicar registros de um dia atuando como motoboy em São Paulo.

O que aconteceu

O ator explicou que a experiência é um laboratório para seu novo personagem, sobre o qual não deu detalhes. "Primeiros passos na imersão do meu novo personagem. Cada detalhe já começa a construir essa história", escreveu ele, na legenda de um vídeo publicado no Instagram com detalhes da 'aventura'.

Após horas na 'nova função', Daniel fez um apelo para que seus seguidores criem o hábito de dar gorjeta aos entregadores. "Dê sempre uma gorjetinha. O pessoal agradece", pediu.

Ele acrescentou que em momento algum foi reconhecido durante as entregas que fez. "Ninguém me reconheceu. Percebi que os motocas são meio invisíveis quando estão trabalhando", desabafou, ao responder o comentário de uma fã sobre o assunto.

