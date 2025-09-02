Topo

Entretenimento

Como foi o primeiro dia de William Bonner no 'Jornal Nacional'?

William Bonner fez sua estreia no Jornal Nacional em 1° de abril de 1996 - Reprodução/Memória Globo
William Bonner fez sua estreia no Jornal Nacional em 1° de abril de 1996 Imagem: Reprodução/Memória Globo

São Paulo

02/09/2025 09h07Atualizada em 02/09/2025 09h31

Após 29 anos no comando do Jornal Nacional, o jornalista William Bonner está de saída do telejornal. O anúncio foi feito pela Rede Globo nesta segunda-feira, 1º, no dia em que o programa completava 56 anos de existência.

Na Globo desde 1986, o apresentador se tornou âncora do principal telejornal do País em 1996. Ele, que já havia atuado como âncora substituto em outras ocasiões, assumiu o posto titular no dia 1º de abril. À época, dividiu a bancada com a jornalista Lillian Witte Fibe.

"Acusação de desvio de dinheiro leva banqueiros para a cadeia", "Polícia rodoviária arma plano para pegar agentes corruptos" e "Ingleses fazem plano de matança para atacar o mal da Vaca Louca". Esta foi a escalada do Jornal Nacional de 1º de abril de 1996, a primeira lida por Bonner antes de encerrar com o tradicional "Veja agora, no Jornal Nacional" em sua estreia.

Relacionadas

Bonner anuncia saída e explica por que deixará o 'JN': 'A conta não fecha'

29 anos de bancada: Bonner é apresentador mais longevo do Jornal Nacional

Ticiane Pinheiro comemora Cesar Tralli no Jornal Nacional: 'Nada por acaso'

Em entrevista ao Vídeo Show, o jornalista comentou sobre a primeira vez em que apresentou o telejornal. Ele, no entanto, se referia à vez em que atuou como âncora substituto, antes de assumir como titular.

"O Cid Moreira, que era o titular do jornal na ocasião, estava ao meu lado e a imagem mais marcante daquela situação para mim era a seguinte: ver o Cid Moreira de perfil. A vida inteira eu só tinha visto o Cid de frente, eu não sabia que ele tinha perfil", brincou o jornalista.

"Quando eu vi o Cid de perfil, eu falei: 'Nossa. Um, o Cid Moreira tem perfil. Dois, o que é que eu estou fazendo aqui do lado dele?'", se questionou. Apesar da dúvida, a história do jornalista no comando da atração fala por si só.

Ao todo, Bonner ficou 29 anos no programa, o recorde de permanência de um âncora do telejornal. Ele comanda o Jornal Nacional até o dia 3 de novembro deste ano. O jornalista César Tralli assumirá a bancada em seu lugar.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

'Dona de Mim' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Regina Duarte deixa evento de arte em SP de cadeira de rodas

'Êta Mundo Melhor!' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Luciano Huck reúne amigos famosos para aniversário de 54 anos

Falabella, Carla Marins e mais; Globo resgata veteranos para 'Três Graças'

'Absolute cinema': Com Jacob Elordi, 'Frankenstein' tem tudo para o Oscar

O cinema encara os resultados de 2025 e se pergunta: e agora?

Ele foi o 'Hugostoso': ator de 'Dona de Mim' trabalhou com Xuxa

O caso real de 'Invocação do Mal 4' que os Warrens não conseguiram resolver

Estrela da Casa: Ruama é a segunda eliminada do reality