Chloë Grace Moretz se casa com a modelo Kate Harrison

Kate Harrison e Chloë Grace Moretz estão juntas há oito anos - Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

02/09/2025 09h09

Chloë Grace Moretz, 28, e Kate Harrison, 34, se casaram no último final de semana.

O que aconteceu

As duas estão juntas há oito anos. A atriz de "Carrie - A Estranha" (2013) manteve o relacionamento fora dos holofotes até janeiro deste ano, quando postou uma foto das alianças de noivado.

Kate Harrison é modelo e fotógrafa. As duas foram vistas juntas pela primeira vez em 2018, quando foram fotografas se beijando após jantarem juntas em Malibu. Ao site TMZ, uma fonte disse que elas estavam dividindo um apartamento em Los Angeles.

Chloë Grace Moretz escolheu um vestido azul para a cerimônia. "É a minha cara. Eu não cresci imaginando um vestido de noiva, então quando começamos a desenhar, eu sabia que não seria tradicional e branco", disse a atriz em entrevista à revista Vogue.

Kate Harrison usou um conjunto de saia e bustier brancos. As peças eram bordadas com miçangas prateadas. "A parte para a qual estou mais animada, além de estar casada, é o primeiro olhar. Não fazemos ideia de como é o vestido da outra, vai ser muito especial", disse a modelo à Vogue.

