César Tralli sobre assumir JN: 'Guardei por muito tempo em segredo'

Ana Maria Braga, 76, questionou a César Tralli, 54, se toda a família do jornalista vai se mudar para o Rio de Janeiro devido à mudança de cargo dele, que a partir de novembro apresenta o JN.

Tralli respondeu que ele e a família estão conversando sobre isso agora. "Era uma informação que tive que guardar por muito tempo em segredo. Eu só comuniquei minhas filhas nesse fim de semana", disse durante entrada no Mais Você, se referindo a Manuela, sua filha com Ticiane Pinheiro, e Rafaella Justus, filha da apresentadora e de Roberto Justus.

Apesar da incerteza, ele espera que todas se mudem. "Tudo vai ser feito no sentido de que todos possam ir. No primeiro momento eu vou ficar na ponte aérea [...] Para mim, o quanto antes, mais feliz eu estarei", contou.

O jornalista disse ter muitos amigos no Rio de Janeiro e disse que vai sentir falta da equipe de São Paulo. "Eu sou muito grato a todas as pessoas que estão comigo".

Trali ainda disse que espera corresponder as expectativas do público. "Eu sou muito focado, gosto muito do que faço e espero corresponder [a expectativa] nessa missão tão importante".