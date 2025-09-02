Topo

Entretenimento

Bruna Biancardi posa para foto ao lado de ex de Neymar

Bruna Biancardi tem boa relação com o enteado, Davi Lucca - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi tem boa relação com o enteado, Davi Lucca Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

02/09/2025 20h07

Bruna Biancardi, 31, publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Carol Dantas, 31.

O que aconteceu

Na imagem, a esposa de Neymar posa junto com Carol e com a amiga Bianca Coimbra. O registro foi compartilhado no Instagram de Biancardi, seguido por mais de 14,2 milhões de seguidores.

Carol é mãe de Davi Lucca, 14, filho mais velho de Neymar, 33, marido de Bruna. Ela é casada desde 2019 com o empresário Vinicius Martinez, 29, pai de seu segundo filho, Valentin, 5.

Biancardi, inclusive, parece ter uma ótima relação com o enteado. "Desde o dia que te conheci, percebi que você era diferente.. Puro, alegre, gosta de conversar olhando nos olhos, se preocupa com todos, não tem maldade nenhuma... Você é especial demais! Que Deus te preserve assim e abençoe sempre a sua vida", escreveu recentemente ela sobre Davi nas redes sociais, por ocasião do último aniversário do garoto.

biancardi e ex - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Fim de casal gay em Êta Mundo Melhor!? Tobias fica devastado com descoberta

Atriz da Globo encontrada em situação de abandono atuou em grandes novelas

Aclamação em Veneza alimenta esperanças de que filme de menina de Gaza alcance público global

Rapper Negra Li comanda transmissão pela TV do Palco Quebrada do The Town

Regina Duarte aparece em cadeira de rodas em evento em São Paulo

Channing Tatum, de 'O Bom Bandido', revela que perdeu 31 kg para novo filme

Lázaro Ramos entra para Academia do Emmy e celebra produções brasileiras

Sandra Annenberg recebe Bonner no Globo Repórter: 'Com muita alegria'

O dia em que um 'sambinha' brasileiro levou à expulsão de Maradona na Copa

Fabiana Justus revela que realizou transplante de medula pelo SUS: 'Dinheiro não compra'

'Dona de Mim': Jaques presenteia Davi antes de descobrir filho biológico