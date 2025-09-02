Topo

Entretenimento

Bonner é aplaudido de pé por redação após anunciar saída do Jornal Nacional

São Paulo

02/09/2025 13h01

William Bonner foi aplaudido de pé pela redação do Jornal Nacional ao fim da edição dessa segunda-feira, dia 1º, do telejornal. O âncora e editor-chefe anunciou o fim de sua trajetória no JN, após quase 30 anos na bancada.

O registro foi compartilhado no Instagram por Beatriz Bonemer, filha de William e Fátima Bernardes, que acompanhava o pai no estúdio. Bonner permanece no jornalístico até o dia 3 de novembro. César Tralli assume sua posição a partir de então.

Segundo Bonner, sua saída do JN já vinha sendo trabalhada internamente há cinco anos, e a decisão partiu de um desejo seu de ter mais tempo para a vida pessoal e para os filhos. A partir de 2026, ele passa a dividir a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg. Outros telejornais da Globo também serão afetados pela mudança.

"É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional. Minha decisão tem cinco anos e surgiu quando a pandemia estava no auge", justificou, ao relembrar que naquela época um de seus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. "Eu sentia que nos meus dias ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer. A conta não estava fechando."

