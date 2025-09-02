Ator de 'Succession' é preso nos Estados Unidos, diz site

O ator Nicholas Braun, 37, de "Succession", foi preso nos Estados Unidos por dirigir embriagado. As informações são do site TMZ.

O que aconteceu

Nicholas foi autuado em flagrante por dirigir alcoolizado na sexta-feira (30). O ator foi detido pela polícia de Moultonborough, no estado de New Hampshire.

Ator ficou preso por cerca de uma hora no condado de Carroll, diz o TMZ. Ele foi liberado na sequência, sem a necessidade de pagar fiança.

Braun, porém, precisará passar por audiência no dia 16 de setembro. Ele vai responder por dirigir embriagado e por dirigir sem iluminação adequada do veículo. Até o momento, o famoso não se manifestou sobre o assunto.

Nicholas Braun ficou conhecido pela série "Succession", da HBO. Na trama, ele deu vida ao personagem Greg. O ator também tem no currículo produções como os filmes "As Vantagens de Ser Invisível" e "Sky High - Super Escola de Heróis".