Ator de "Dança com Lobos" Graham Greene morre aos 73 anos

02/09/2025 14h11

Por Maiya Keidan

TORONTO (Reuters) - Graham Greene, o ator indígena canadense mais conhecido por seu papel no filme "Dança com Lobos", morreu aos 73 anos, segundo seu empresário.

"É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento em paz do premiado e lendário ator canadense Graham Greene", disse seu empresário, Gerry Jordan, em um comunicado à CBC News. O canal canadense informou que Greene morreu na segunda-feira de causas naturais.

Greene foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por seu papel como Kicking Bird em "Dança com Lobos", o épico western de 1990 estrelado por Kevin Costner.

O papel de Greene como curandeiro no filme, que ganhou o prêmio de melhor filme, ajudou a lançar uma carreira no cinema que o levou a participar de papéis em "Duro de Matar 3: A Vingança" e "À Espera de um Milagre", entre outros.

Greene era membro da Nação Oneida e era da Reserva das Seis Nações no sul de Ontário. Em 2016, ele foi agraciado com a Ordem do Canadá, uma das mais altas honras civis por mérito do país.

Em junho, Greene recebeu o Prêmio do Governador Geral por sua realização artística. Sobre as oportunidades para atores indígenas, Greene disse:

"No início, não havia nada, nenhuma saída real para nossa atuação, nossa narração de histórias, nossas carreiras, nosso talento."

"Mas hoje, há muito mais escritores e atores indígenas, muitos jovens que estão entrando no setor. É ótimo ver isso", disse Greene, de acordo com o site da premiação do Governador Geral.

