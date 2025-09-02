Astro do cinema francês Gérard Depardieu será julgado por estupro da atriz Charlotte Arnould

Por Makini Brice

PARIS (Reuters) - O ator Gérard Depardieu, um dos principais nomes do cinema francês, será julgado por acusação de estupro da atriz Charlotte Arnould, no mais recente golpe à sua reputação após ter sido condenado por agressão sexual neste ano.

Arnould acusou Depardieu de estupro pela primeira vez em 2018, dizendo que as agressões ocorreram na casa dele em Paris em duas ocasiões distintas, quando ela tinha 20 e poucos anos. Depardieu, de 76 anos, negou ter cometido qualquer delito no caso.

A promotoria de Paris confirmou nesta terça-feira que um juiz de instrução havia decidido que o caso deve ser enviado a um tribunal depois que Arnould postou sobre a notícia em sua conta no Instagram. Não foi informada a data do julgamento.

"Acho que estou tendo dificuldade em perceber o quanto isso é importante. Estou aliviada", escreveu Arnould.

Os advogados de Arnould e Depardieu não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Anos depois de ganhar destaque em 1974 com "Corações Loucos" e estrelar vários filmes em francês, Depardieu tem sido o centro de um número crescente de alegações de abuso sexual nos últimos anos.

Arnould, de 29 anos, atriz e ex-dançarina de balé conhecida por seu trabalho em teatro e dublagem, estava presente no tribunal em maio, quando Depardieu foi considerado culpado em um caso separado de agressão sexual a duas mulheres em um set de filmagem e recebeu uma sentença de prisão suspensa de 18 meses, que seu advogado disse na época que iria recorrer.

Durante o julgamento, o advogado de Depardieu a chamou de mentirosa no tribunal.

Em sua postagem no Instagram na terça-feira, Arnould se referiu a esses comentários, chamando a defesa de Depardieu de "ultrajante e ... absolutamente desnecessária para descobrir a verdade".

Embora o caso de Arnould tenha sido inicialmente arquivado, ele foi reaberto em 2020 e os promotores solicitaram um julgamento para Depardieu em 2022.

Desde então, Arnould se tornou uma figura importante no movimento #MeToo da França, expressando solidariedade às vítimas de agressão sexual e exigindo responsabilidade na indústria cinematográfica.