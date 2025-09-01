Bonner anuncia saída e explica por que deixará o 'JN': 'A conta não fecha'

William Bonner, 61, está de saída do Jornal Nacional. No dia que o telejornal completa 56 anos, o apresentador usou os minutos finais do jornalístico para informar o público, oficialmente, que deixará a bancada, a partir de 3 de novembro, para dar lugar a César Tralli.

O que William Bonner disse?

O apresentador abriu discurso anunciando que César Tralli assumirá seu lugar na bancada do Jornal Nacional. "Estou concluindo meu ciclo profissional aqui no JN. A partir de novembro, quem vai assumir a parceria com a Renata nessa bancada vai ser o César Tralli. É um profissional que você conhece muito bem, como repórter, como apresentador, e que vai passar a compartilhar esses talentos aqui todas as noites."

Bonner afirmou que a decisão de sair do telejornal foi tomada em virtude do pouco tempo livre para dedicar a vida pessoa. "É muito estranho falar de mim aqui no Jornal Nacional. A minha decisão de mudar de atividade já tem cinco anos. Ela surgiu num momento que muita gente repensou a vida profissional, quando a pandemia estava no auge".

Naquela época, um dos meus três filhos estava de mudança para estudar em outro país. E eu sentia que nos meus dias, só cabiam as coisas que eu precisava fazer, mas ficavam de fora coisas que eu gostaria de fazer, a conta não tava fechado. Só que era um momento muito difícil para fazer um momento desses. Essa mudança demanda tempo para se preparar a sucessão, os sucessores e nós viemos fazendo isso ao longo e cinco anos. Hoje, eu tenho dois filhos morando e trabalhando no exterior e tenho uma história de 29 anos de Jornal Nacional. Nessa primeira semana de setembro, eu completo 26 anos como editor-chefe, acumulando o trabalho de apresentação com todas as obrigações da chefia de editores exige. O tempo que isso demanda não é pouco.

A partir de 2026, William Bonner passará a dividir a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annemberg. Ele celebrou que o novo passo profissional também o faz cumprir o ciclo de ter trabalhado em todos os programas do jornalismo da Globo.

Vou me mudar também pro Globo Repórter, mas só a partir da temporada do ano que vem. De todos os programas do jornalismo que já existiam na Globo no século passado, em 1986, o Globo Repórter é onde nunca trabalhei. Lá, onde vou encontrar amigos de décadas, vou fazer reportagens e formar uma dupla de apresentação com a Sandra Annemberg, que somos amigos desde a década de 80.

"Eu já disse que essas novidades todas não são imediatas, mas desde já, posso falar em nome de todos os colegas envolvidos nessas mudanças e as equipes, o nosso compromisso com os princípios da Globo são os mesmos. Assim como o nosso orgulho e gratidão de contar com a sua confiança e audiência. Então, muito obrigado e até amanhã", finalizou Bonner.

Como ficam os jornais da Globo?

César Tralli assume o comando do "Jornal Nacional" no lugar de William Bonner. Assim, ele deixa o comando do telejornal "Jornal Hoje".

Assim, Roberto Kovalick, 60, se torna o mais novo apresentador do "Jornal Hoje". Ele estava no comando do jornalístico "Hora 1" há seis anos.

Com a saída de Kovalick, Tiago Scheuer, 42, aceitou o convite do jornalismo para se tornar o apresentador do "Hora 1" — primeiro jornal diário da TV Globo.

William Bonner não deixa a Globo com a saída do JN. Em 2026, ele irá dividir a apresentação do "Globo Repórter" com Sandra Annemberg.

Segundo comunicado da Globo, as mudanças se tornarão efetivas a partir do dia 3 de novembro.