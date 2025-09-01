William Bonner deixará 'Jornal Nacional'

Topo

01/09/2025 18h07Atualizada em 01/09/2025 20h37

William Bonner deixará a apresentação do Jornal Nacional a partir do dia 3 de novembro. César Tralli assumirá o posto de âncora ao lado de Renata Vasconcellos.

O que aconteceu

A informação foi confirmada pela TV Globo hoje. "William Bonner se despede do JN. Renata Vasconcellos e César Tralli formarão a nova dupla de apresentadores do telejornal."

Bonner apresentará o jornal ate o dia 03 de novembro, quando deixa o posto e Tralli assume. Como editora-chefe do JN, assumirá a atual editora-chefe adjunta, há seis anos nesta função, Cristiana Sousa Cruz.

A partir de 2026, William Bonner e Sandra Annenberg apresentarão juntos o Globo Repórter. No Jornal Hoje, Roberto Kovalick vai assumir a bancada, enquanto no Hora Um, Tiago Scheuer será o novo âncora.

Segundo a emissora, Bonner decidiu abrir mão de funções executivas e da apresentação do jornal para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais. "Esse aniversário do JN não tem número redondo, lançamento de livro, série especial de reportagens. E, mesmo assim, foi o que consumiu mais tempo pra ser preparado. Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN."

O jornalista também comentou a ida ao Globo Repórter. "Ser recebido pelo Globo Repórter me deixa honrado e gratíssimo. Todos os meus amigos me ouviram falar do sonho de integrar essa equipe quando pudesse deixar o JN. De todos os programas do jornalismo já existentes quando cheguei à Globo, é o único em que nunca atuei, nem interinamente, em 39 anos."

César Tralli falou sobre o desafio de substituir Bonner. "Me sinto extremamente honrado. E ao mesmo tempo desafiado pela responsabilidade desta nova função. Estou na Globo há quase 33 anos e lá atrás, quando ainda era jovenzinho, já fazia reportagens pro JN. Acompanhei a chegada do William na bancada do Jornal Nacional e por muitos e muitos anos fiz matérias especiais pro JN. Portanto, eu recebi o convite e a missão com absoluta felicidade e serenidade. Agora, nunca jamais me passou pela cabeça suceder o William. Meu foco sempre foi o presente. Cumprir muito bem-feito minhas atribuições. Sou muito exigente comigo mesmo. Espero, portanto, honrar a nova missão no JN".

