Campeão do Big Brother gasta todo prêmio de R$ 2,7 milhões e fica zerado

Você estaria preparado para administrar quase R$ 2,7 milhões? Michie Jackson, vencedor da 21ª edição do Big Brother nos EUA, ocorrida em 2019, revelou que torrou o valor referente ao prêmio máximo do reality em pouco mais de dois anos.

O que aconteceu

O ex-participante consumiu toda a fortuna de US$ 500 mil (cerca de R$ 2,7 milhões) em uma combinação de luxo, festas e vícios, sem qualquer orientação financeira. O resultado? Um colapso pessoal e financeiro que o levou ao fundo do poço.

Em entrevista ao podcast "But First, God", Michie revelou que entrou no reality já carregando estresse e problemas emocionais, escondendo dificuldades pessoais antes de se tornar famoso. Sem um mentor ou conselhos confiáveis, ele admitiu ter repetido erros que seus colegas de programa já previam: gastos impulsivos, vida desregrada e escolhas financeiras precipitadas.

Após tocar o fundo do poço, Michie decidiu mudar radicalmente. Ele cortou relações tóxicas, apagou redes sociais, mudou de número de celular e voltou à casa dos pais para reconstruir sua vida. Hoje, livre dos vícios, trabalha com vendas, é casado há um ano e celebra a chegada de sua filha.

O ex-big brother admite que todo o processo foi doloroso, mas que trouxe aprendizado: fama e dinheiro sem preparo podem ser armadilhas perigosas, e o caminho da reestruturação pessoal exige disciplina, suporte e humildade.