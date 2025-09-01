Topo

Vários personagens armam contra Ernesto em 'Êta Mundo Melhor!'

Ernesto (Eriberto Leão) em "Êta Mundo Melhor" - Léo Rosário/Globo
Ernesto (Eriberto Leão) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo
01/09/2025 18h08

Veja o que acontece com Ernesto amanhã, terça-feira (2), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Ernesto cai em armadilha das crianças. Candinho consegue dar seu voto em Dita. Tobias se incomoda ao ver Lauro com Sônia.

Cunegundes volta ao sítio. Maria Divina sugere a Zé dos Porcos alertar Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes.

Zenaide tem um encontro com Sabiá. Zulma pensa em como impedir Celso de arranjar uma família para Samir. Dita e Eneida ficam empatadas na votação de rainha da rádio.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

