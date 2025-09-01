Topo

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (1º): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Maria de Fátima (Bella Campos) e Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/09/2025 09h10

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (1º) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 5407 votos
9,10%
Fábio Rocha/Globo
7,92%
Divulgação/Globo
1,35%
Manoella Mello/Globo
18,12%
Manoella Mello/Globo
4,33%
Fabio Rocha/Globo
1,09%
Fábio Rocha/Globo
12,50%
Marcos Serra Lima/Globo
3,35%
Marcos Serra Lima/Globo
24,73%
Reprodução/Instagram
0,61%
Manoella Mello/Globo
16,90%
Fábio Rocha/Globo
Ver resultado parcial

