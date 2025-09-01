Topo

Tralli no JN causa dança das cadeiras em jornais da Globo; veja como fica

01/09/2025 19h33

César Tralli, 54, foi promovido a apresentador do "Jornal Nacional". O jornalista deixa o "Jornal Hoje" para assumir o lugar de William Bonner e a mudança promoveu uma dança das cadeiras nos demais telejornais da Globo.

Como ficam os jornais da Globo?

César Tralli assume o comando do "Jornal Nacional" no lugar de William Bonner. Assim, ele deixa o comando do telejornal "Jornal Hoje".

Assim, Roberto Kovalick, 60, se torna o mais novo apresentador do "Jornal Hoje". Ele estava no comando do jornalístico "Hora 1" há seis anos.

Com a saída de Kovalick, Tiago Scheuer, 42, aceitou o convite do jornalismo para se tornar o apresentador do "Hora 1" — primeiro jornal diário da TV Globo.

William Bonner não deixa a Globo com a saída do JN. Em 2026, ele irá dividir a apresentação do "Globo Repórter" com Sandra Annemberg.

Segundo comunicado da Globo, as mudanças se tornarão efetivas a partir do dia 3 de novembro.

