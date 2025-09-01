Topo

Entretenimento

Snoop Dogg faz post escutando Thiaguinho; cantor reage: 'Isso é gigante'

do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

01/09/2025 21h26

Snoop Dogg, 53, publicou um reels ouvindo a música "Banjo e Boné", de Thiaguinho. O cantor reagiu à publicação.

O que aconteceu

O rapper fez a postagem no começo da manhã de hoje. No vídeo, Snoop Dog está em um ônibus, fumando e observando a paisagem urbana ao som da música do cantor brasileiro.

Thiaguinho comentou a postagem. "Isso é gigante, Doggfather! Você curtindo meu som? sem palavras, só respeito e amor, irmão!", escreveu o cantor, originalmente em inglês.

Relacionadas

Luciana Gimenez curte hotel na Grécia que tem diárias de até R$ 35 mil

'Não temo repercussões', diz Jude Law sobre interpretar Putin no cinema

Ruivinha de Marte exibe curvas e anuncia estreia no fisiculturismo; veja

Outros famosos também comentaram a publicação do rapper. "Thiaguinho é nosso rei", escreveu Ivete Sangalo. "Escutando o ídolo", comemorou Vinicius Jr.

Thiaguinho também aproveitou a publicação para falar com seus fãs. "Gente? até o Snoop Dogg entrou no clima! Curtindo meu som, ele provou: pagode é o dono da rua! Vem pro 'Banjo & Boné', Brasil? que isso?? Aí é loucura!"

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

WZ Beat exibe antes e depois de perder 47 kg; veja comparativo

Tom Holland revela diagnóstico de TDAH: 'Intimidador'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

O que Leonardo tem? Odete enlouquece com atitude do filho em 'Vale Tudo'

Autoridades argentinas recuperam quadro roubado pelos nazistas, encerrando mistério de 80 anos

Filme sobre Gaza é aplaudido por 23 minutos em Veneza com gritos de 'Palestina livre'

Banda britânica Radiohead anuncia primeira turnê em sete anos

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

Bruna Surfistinha recorda vício em cocaína: 'Caí no fundo do poço'

Samuel destrói sonho de Sofia por causa de Ryan em 'Dona de Mim'; entenda

Ivete Sangalo parabeniza ex-namorado Luciano Huck por aniversário