Snoop Dogg faz post escutando Thiaguinho; cantor reage: 'Isso é gigante'

Colaboração para Splash, em São Paulo

Snoop Dogg, 53, publicou um reels ouvindo a música "Banjo e Boné", de Thiaguinho. O cantor reagiu à publicação.

O que aconteceu

O rapper fez a postagem no começo da manhã de hoje. No vídeo, Snoop Dog está em um ônibus, fumando e observando a paisagem urbana ao som da música do cantor brasileiro.

Thiaguinho comentou a postagem. "Isso é gigante, Doggfather! Você curtindo meu som? sem palavras, só respeito e amor, irmão!", escreveu o cantor, originalmente em inglês.

Outros famosos também comentaram a publicação do rapper. "Thiaguinho é nosso rei", escreveu Ivete Sangalo. "Escutando o ídolo", comemorou Vinicius Jr.

Thiaguinho também aproveitou a publicação para falar com seus fãs. "Gente? até o Snoop Dogg entrou no clima! Curtindo meu som, ele provou: pagode é o dono da rua! Vem pro 'Banjo & Boné', Brasil? que isso?? Aí é loucura!"