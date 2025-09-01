Show de Kanye West em SP será no Autódromo de Interlagos, diz site

Kanye West vai se apresentar no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, no dia 29 de novembro. A informação foi divulgada pelo Portal Leo Dias neste domingo, 31. Até então, havia indefinição a respeito do local em que o rapper se apresentaria na cidade.

A pré-venda dos ingressos deve ter início na próxima quinta-feira, 4 de setembro, a partir das 18h. Terão prioridade de compra os fãs que se cadastraram previamente no site do evento e estão em grupos oficiais do WhatsApp da organização.

Kanye West volta ao Brasil para um show após mais de uma década. Em 2013, se apresentou no festival SWU, em São Paulo. Cinco anos antes, em 2008, cantou no Tim Festival em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 2025, se apresentará em show único na capital paulista.

Recentemente, Kanye foi alvo de controvérsias após publicar declarações nazistas em suas redes sociais. Ele também comprou um espaço de propaganda no intervalo do Super Bowl para anunciar o site de sua marca que vendia camisas com estampas de suástica nazista.