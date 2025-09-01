Topo

Sérgio Mallandro diz ser chamado de 'pau pequeno' e afirma: 'Não me afeta'

Sérgio Mallandro fez confissões íntimas - Divulgação
Sérgio Mallandro fez confissões íntimas
Colaboração para Splash, em São Paulo

01/09/2025 19h00

Sérgio Mallandro, 69, revelou que as pessoas fazem piada por ele, supostamente, ter o pênis "pequeno". O humorista, no entanto, afirmou que não é verdade.

Sérgio Mallandro disse ser "zoado o tempo todo" por esse detalhe, mas garante não se incomodar. "As pessoas me zoam o tempo todo. No Ratinho agora eu sou o 'miudinho', 'pau pequeno'... Eu sei que não sou pau pequeno, então isso não me afeta. Eu sei a minha identidade", declarou no podcast Papagaio Falante, que ele mesmo comanda.

Ele ressaltou que se permite ser zoado porque ele também faz piada com terceiros. "Eu sou humorista, faço piada com todo mundo. Eu me deixo permitir isso porque sou humorista."

No podcast Papagaio Falante, Mallandro já fez outras confidências íntimas. Ele contou que um amigo traiu a esposa e esqueceu de tirar a camisinha do pênis devido ao estado alcoólico em que se encontrava.

Em outra ocasião, Sérgio criticou um conhecido que não se relacionou com uma mulher por terem diferentes ideologias políticas. "Outro dia estava com um amigo meu, ele foi pesquisar o Instagram da menina ,viu que ela adorava um candidato, falou: 'vou ali fora fumar'. [Quando] voltou falou: 'meu irmão, não vou conseguir transar com essa gata, imagina acordar com ela com esses pensamentos'. Você é louco, meu irmão. E ele não ficou com a garota porque ela gostava do outro candidato. Onde nós chegamos? Eu falei: 'lá quero saber se ela gosta de um ou de outro, quero saber se a gata vai ser maneira, se vai fazer o iê, iê, um glu, glu'", declarou.

