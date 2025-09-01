Topo

Ruivinha de Marte exibe curvas e anuncia estreia no fisiculturismo; veja

Ruivinha de Marte - Arquivo Pessoal
Ruivinha de Marte Imagem: Arquivo Pessoal
01/09/2025 17h15Atualizada em 01/09/2025 17h23

Ruivinha de Marte, 28, anunciou que fará sua estreia nas competições de fisiculturismo após ganhar 17 kg de massa muscular.

O que aconteceu

A influenciadora contou a novidade nas redes sociais. "Faz um ano que eu mudei o meu shape e hoje eu estou dando um segundo passo: rumo aos palcos do fisiculturismo, na categoria Biquíni. Hoje foi o meu anúncio oficial no evento da Musclefast."

Ruivinha contou que passara os próximos meses focada no treino para a competição. "Eu não vou subir ainda com esse corpo, mas com a ajuda da minha equipe e outras pessoas que irão fazer parte deste projeto, eu sei que vou conseguir chegar onde eu quero."

Vamos criar uma equipe incrível de especialistas, com nutricionista, professora de poses e muito mais, para que cada detalhe desse projeto seja feito com dedicação e excelência. Ruivinha de Marte

. - Reprodução/Instagram @ruivinhademarte - Reprodução/Instagram @ruivinhademarte
Ruivinha de Marte
Imagem: Reprodução/Instagram @ruivinhademarte
. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Ruivinha de Marte antes e depois de treinos
Imagem: Reprodução/Instagram

No fim do ano passado, a influenciadora havia comemorado a mudança no corpo. "Eu comecei a dar mais importância na minha saúde e na minha mente. De julho para cá, me tornei uma nova mulher. Eu estou terminando o ano com o corpo que eu sempre sonhei."

