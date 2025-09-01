Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 2/9 a 13/9

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Vale Tudo" (Globo) logo abaixo:

Terça, 2 de setembro

Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana. Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante. Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.

Quarta, 3 de setembro

Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha. Afonso se emociona ao ver a imagem dos filhos na ultrassonografia. Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil. Jarbas planeja a festa-surpresa dos 25 anos de casado com Consuêlo. Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com Heleninha. Consuêlo comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame. Marco Aurélio pede Leila em casamento. Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara.

Quinta, 4 de setembro

Heleninha e Celina não percebem o clima entre Odete e Ana Clara. Odete repreende Heleninha por ter levado uma estranha em sua galeria. Odete vai até a casa de Ana Clara e encontra Leonardo, que fica agitado com a presença da mãe. Aldeíde teme quando André lhe comunica que assumirá o namoro com ela no dia da festa de Consuêlo. Odete repreende Ana Clara por deixar Leonardo sozinho em casa. Mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo.

Sexta, 5 de agosto

Heleninha pede desculpas a Ana Clara pelo comportamento de Odete. Dr. Fernando avisa a Afonso e a Solange que só com o resultado dos exames saberá se a medicação está surtindo o resultado esperado. Odete chega com dois enfermeiros na casa de Ana Clara para levar Leonardo, e a jovem implora uma última chance. Solange decide passar uns dias na casa de Afonso. Marco Aurélio promete ressarcir Odete da quantia de dinheiro desviada da TCA. Dr. Fernando comunica a Solange que Afonso precisará de um transplante de medula. Raquel aconselha Pascoal a revelar a Gilda que gosta dela. Consuêlo se surpreende com a festa-surpresa de suas bodas com Jarbas, e é pedida em casamento novamente pelo marido. Consuêlo flagra Aldeíde com André.

Sábado, 6 de setembro

Consuêlo acusa Aldeíde de pervertida. André deixa claro a Consuêlo que não terminará seu namoro com Aldeíde. Eugênio mostra a Celina e Odete a postagem que Maria de Fátima fez em seu perfil, expondo a família Roitman. André se muda para a casa de Poliana e Aldeíde. Afonso diz que não vai seguir com o tratamento, e Solange tenta animá-lo. Odete decide fazer um encontro em família e convoca Afonso. Odete chega à casa de Celina acompanhada de César, deixando todos constrangidos.

Segunda, 8 de setembro

Odete assume seu namoro com César, e comenta com Celina que Estéban está de volta ao Brasil. Raquel diz a Ivan que pretende transformar a Paladar em uma cozinha solidária. Renato conversa com Sardinha sobre a ideia de criar uma revista para a Tomorrow. Maria de Fátima fica sabendo por Marina que César se casará com Odete. Afonso se recusa a voltar ao hospital e seguir com o tratamento enquanto não há um doador. Ana Clara decide reunir fotos e vídeos com Leonardo, para se prevenir das armações de Odete. A campanha da Paladar faz sucesso. Aldeíde e André decidem alugar o apartamento e avisam para Poliana. Afonso entra com Solange, Renato e Sardinha em um restaurante e se depara com Maria de Fátima e Mário Sérgio.

Terça, 9 de setembro

Solange reage quando Maria de Fátima e Mário Sérgio insistem em falar com ela e Afonso. Aldeíde teme a reação de Consuêlo ao saber que André irá morar com ela. Raquel aceita o convite de Renato e Solange para publicar uma matéria sobre a Paladar na revista da Tomorrow. Bruno ajuda Ivan a fazer o vídeo de divulgação da agência. Marieta incentiva Poliana a aparecer com Raquel na matéria da Paladar. Marieta e Poliana decidem namorar. Odete dá orientações para Celina organizar seu casamento. Renato fotografa Heleninha, e acaba rolando um clima entre os dois. Maria de Fátima e Mário Sérgio tramam contra o casamento de Odete e César. Maria de Fátima planta uma notícia na internet dizendo que Odete se casou com o ladrão que roubou o quadro de Heleninha. César decide fugir da festa com Olavo.

Quarta, 10 de setembro

Odete impede que César deixe a festa de casamento e comunica aos convidados que a matéria é falsa. Olavo seduz Celina. Odete presenteia César com um carro. Marco Aurélio comenta com Leila que o Conselho da TCA acabará afastando Odete da presidência. César revela a Odete que participou do roubo do quadro de Heleninha, afirmando que foi ideia de Maria de Fátima. Mário Sérgio comunica a Odete que foi Maria de Fátima a responsável pela matéria difamando César. Vasco pede a Ivan para organizar uma viagem de lua de mel para ele e Lucimar. Afonso comenta com Solange que o casamento da mãe afetou a TCA com a queda das ações da empresa. Odete afirma a Marco Aurélio que sabe que ele continua lhe roubando.

Quinta, 11 de setembro

Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA. Olavo e Celina dormem juntos, e Eugênio se surpreende. Odete fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no Conselho da TCA. Marina vende informação da mansão para Maria de Fátima, contando que Olavo tem um caso com Celina. Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA. Marco Aurélio estranha o elogio que Odete faz à clínica de estética de Leila. Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados.

Sexta, 12 de setembro

Marco Aurélio reúne todas as provas contra ele, para tentar burlar a Polícia Federal. André sente saudades da família. Heleninha convida Tiago para expor suas animações na galeria. Heleninha estranha o sumiço de Ana Clara do grupo do AA. Mário Sérgio manipula Odete e Marco Aurélio. Afonso faz Heleninha prometer que cuidará de seus filhos se ele estiver ausente. Estéban se depara com Celina e Olavo juntos. Olavo aconselha Maria de Fátima a esquecer César. Luciano pede Daniela em casamento. Afonso avisa a Odete que um amigo jornalista lhe informou que explodirá um escândalo envolvendo a TCA e o nome da mãe. Odete percebe que Marco Aurélio é o responsável por querer sua difamação e promete enfrentá-lo.

Sábado, 13 de setembro

Odete manda Mário Sérgio conseguir provas de que Marco Aurélio é o responsável pelas difamações que vem sofrendo. Vilma procura Ivan em sua agência de turismo e oferece ajuda para alavancar o negócio. Fátima promete ajudar Olavo a conquistar Celina, em troca de favores. Jarbas e Consuêlo concedem a mão de Daniela a Luciano em casamento. Consuêlo ameaça não ir ao casamento da filha se Aldeíde estiver presente. Marco Aurélio avisa a Mário Sérgio que Odete foi derrotada na reunião. Mário Sérgio comemora ao ver o embate entre Odete e Marco Aurélio. Freitas registra papéis sobre a mesa de Marco Aurélio. Mário Sérgio instiga Freitas a delatar Marco Aurélio. Freitas procura Odete para fazer uma delação premiada.