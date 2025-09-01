Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 2/9 a 13/9

Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

Terça, 2 de setembro

Candinho consegue dar seu voto em Dita. Tobias se incomoda ao ver Lauro com Sônia. Cunegundes volta ao sítio. Ernesto cai em armadilha das crianças. Maria Divina sugere a Zé dos Porcos alertar Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes. Zenaide tem um encontro com Sabiá. Zulma pensa em como impedir Celso de arranjar uma família para Samir. Dita e Eneida ficam empatadas na votação de rainha da rádio.

Quarta, 3 de setembro

Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio. Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Anabela faz uma promessa pela vitória de Dita. Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto, e Candinho deduz que foi o seu. Todos comemoram a coroação de Dita como rainha da rádio, e Zulma se irrita. Olímpia se revolta contra a vitória de Dita. Candinho entrega a coroa de Dita, e se declara para a amada. Celso e Estela planejam seu futuro casamento. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro. Candinho e Dita declaram seu amor um pelo outro, e todos comemoram.

Quinta, 4 de setembro

Dita procura Candinho, mas Manoela impede a aproximação dos dois. Zé dos Porcos chega a São Paulo. Tobias pede para conversar com Sônia sobre Lauro. Ernesto ameaça Tamires. Samir encontra Candinho e Policarpo. Celso conhece Marilda e Aderbal.

Sexta, 5 de setembro

Marilda e Aderbal se animam para adotar Samir. Candinho entende sinal de Policarpo de que seu filho está por perto. Olímpia se irrita com a presença de Dita e pensa em pedir uma recontagem dos votos na rádio. Sônia conta a Lauro que Tobias pediu para conversar com ela. Araújo propõe que Olga seja secretária na fábrica de Candinho. Manoela aconselha Asdrúbal a esquecer Margarida. Zé dos Porcos alerta Candinho sobre a propriedade oficial do sítio. Cunegundes tem uma visão com Dom Pedro II. Sônia afirma a Tobias que está apaixonada por Lauro. Mirtes conta a Tamires que Francine pegou sua mala de dinheiro. Estela decide revelar seu segredo a Dita.

Sábado, 6 de setembro

Estela conta sobre seu passado a Dita. Anabela passa mal, e Dirce a leva para o hospital. Olga é contratada para trabalhar na fábrica. Estela afirma a Anabela que ela será curada. Zulma e Samir conhecem Ivete. Quincas convida Zé dos Porcos para ir ao dancing com ele. Maria Divina se assusta com a conversa de Cunegundes sobre Dom Pedro II. Celso adultera o desenho da marca de nascença do filho de Candinho, para que ninguém reconheça Samir. Sabiá flagra Ernesto na casa de Zulma.

Segunda, 8 de setembro

Sabiá corre atrás de Ernesto, que acaba acuado por uma multidão. Tamires ameaça Francine e Mirtes. Sônia confessa sua paixão por Lauro, e Tobias exige que o médico desfaça a confusão. Tales e Lúcio anunciam que Dita sairá em turnê como rainha do rádio. Olga garante a Araújo e Celso que saberá enganar Asdrúbal. Sabiá captura Ernesto. Celso apresenta a Candinho o casal que adotará Samir. Zulma anuncia que Samir será adotado. Estela se desespera ao ver Ernesto no hospital. Dita sofre ao ter que deixar Joaquim para sair em turnê. Samir pede ajuda a Candinho para não ser adotado..

Terça, 9 de setembro

Candinho convence Samir a dar uma chance para Aderbal e Marilda. Estela é apoiada por Celso. Zulma jura vingança contra Celso. Asdrúbal desconfia de Olga. Medeia descobre que Zé dos Porcos foi a São Paulo atrás de Candinho. Olímpia confronta Lauro. Sabiá vigia Ernesto, que precisa passar a noite no hospital. Estela revela a Celso que seu amor do passado está no hospital. Aderbal e Marilda recebem Samir.

Quarta, 10 de setembro

Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda. Jasmin e as crianças sentem saudade de Samir. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir. Candinho se preocupa com Samir. Celso conta a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho. Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas. Zé dos Porcos dança com Francine. Ernesto foge do hospital, e Estela se desespera. Candinho encontra Ernesto.

Quinta, 11 de setembro

Policarpo derruba Ernesto, e Sabiá consegue prendê-lo novamente. Da delegacia, Ernesto liga para Tamires e pede um advogado. Zé dos Porcos provoca uma confusão e é expulso do dancing. Celso lê carta de Sandra. Sônia beija Lauro, que se irrita com a moça. Maria Divina se esconde na gruta com as galinhas, à espera de Zé dos Porcos. Haydée pede ajuda a Tobias para enviar um presente a alguém especial. Dita afirma a Lúcio que só sairá em turnê se puder levar seu filho Joaquim. Zulma e Zenaide visitam Samir, e Aderbal e Marilda desconfiam. Candinho exige que Ernesto revele o paradeiro de seu filho.

Sexta, 12 de setembro

Ernesto afirma a Candinho que jamais revelará onde está seu filho. Estela devolve as provas às crianças, e questiona sobre a permanência de Samir na escola. Celso revela a Estela que Ernesto foi preso. Zulma alerta Candinho sobre Marilda e Aderbal, e diz sentir que Samir está em perigo. Sandra escreve em um diário sobre a relação dela com Barão. Francine vê Zé dos Porcos no carro de Candinho e acredita que o rapaz tenha posses. Carneiro anuncia a Quinzinho que o estado de Cunegundes é preocupante. Ernesto pede que Tamires procure seu padrinho. Candinho sonda Celso sobre o casal que adotou Samir. Marilda e Aderbal comunicam a Samir que eles farão uma viagem.

Sábado, 13 de setembro

Samir pede para levar um amigo para o sítio. Candinho sonda Padre Lucas sobre Marilda e Aderbal. Manoela questiona a decisão de Dita de deixar sua carreira na rádio por conta de Joaquim. Haydée presenteia Lúcio. Sabiá pede Zenaide em namoro. Zulma desconfia quando Samir conta que viajará com a nova família. Mirtes visita Ernesto na delegacia. Maria Divina mostra a Medeia a esmeralda que encontrou na gruta. Tamires orienta Mirtes a procurar Doutor Paixão para ajudar Ernesto. Asdrúbal provoca um acidente com o carro ao lado de Picolé e Zé dos Porcos. Candinho e Zulma descobrem que Marilda e Aderbal fugiram com Samir e Jasmin.